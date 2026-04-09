ПП-ДБ и коалицията на Радев са похарчили най-много за медийна реклама

Сключени са и голям брой безвъзмездни споразумения, неясно за какви услуги

09 Апр. 2026
Данните са засечени според публикуваните договори между политическите формации и медиите към 6-и април 2026 г. Общата им стойност възлиза на 583 890 евро без ДДС.
ПП-ДБ и "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев са похарчили най-много пари за медийна реклама. На първо място по привлечени средства пък е телевизия "Евроком", следвана от БНТ. Това става ясно от данните на Института за развитие на публичната среда за първите 20 дни от началото на предизборната кампания. Изследването показва и нова тенденция - да се сключват безвъзмездни споразумения, без да е ясно за каква точно услуга.

Проучването обхваща всички 24 партии и коалиции и един инициативен комитет, както и официалните сайтове на 38 национални и регионални медии – 8 телевизии, 3 радиостанции, 11 вестника и 16 информационни сайтове и агенции. "Сега" не приема пари за политическа реклама, така че медията не е включена в изследването.

Данните са засечени според публикуваните договори между политическите формации и медиите към 6 април 2026 г. Общата им стойност възлиза на 583 890 евро без ДДС. Това е с около 190 000 евро повече от средствата, които участниците са инвестирали в първите 10 дни на вота. Средствата са съизмерими с тези, инвестирани на същия етап в кампанията през октомври 2024 г. Оказва се, че появата на нов голям играч на политическата сцена не е подтикнала партиите да правят по-големи разходи за медийна реклама. 

Най-много разходи са направили отново от Продължаваме Промяната – Демократична България – 111 006 евро. Следва ги вече коалицията на доскорошния президент Румен Радев – Прогресивна България със 82 305 евро, което е над два пъти увеличение спрямо предишните десет дни, но коалицията пък е и сред най-бързо набиращата дарения в тази кампания. На трето място са от Възраждане – с 61 437 евро.  АПС, "Синя България" и независимият кандидат за парламента Тодор Батков са в дъното на класацията. 

Общо 26 медии са обявили договори за изборите на сайтовете си. На първо място по привлечени средства е ТВ "Евроком" – 145 059 евро., което е ръст с около 35 хил. евро спрямо началото на кампанията. Традиционно голяма част от приходите на тази телевизия се формират от медийни пакети, които се плащат от държавата –  за шестте парламентарни кампании в периода април 2021 г. – юни 2024 г. към нея са били насочени 1.396 млн. лв. (от общо 4.2 млн.лв.). 

Второто място е за обществената БНТ – 123 357 евро, в които се включват и част от медийните пакети. Тарифите на БНТ и БНР се определят от Министерски съвет и традиционно са по-ниски от пазарните, което се отразява и на привлечените от двете медии суми. БНТ също така предоставя редица безплатни форми, в които зрителите могат да се запознаят с възгледите на голям брой кандидати. На трета позиция по обем привлечени средства е вестник "24 часа" с 62 267 евро. 

Сред безплатните форми и в тази кампания се отличават безвъзмездните договори. От тях обаче не може да стане ясно за каква услуга конкретно се сключват и дали например не са бонус за конкретни формации, които вече имат споразумения за платена реклама със съответния доставчик на медийни услуги. Такива договори са сключени между "Телевизия ⅞" и свързаната с нея  партия ИТН, "Евроком" с "Антикорупционен блок", "Прогресивна България" и "Пряка демокрация", както и "Дарик радио" с "Възраждане", "Прогресивна България", ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, "Сияние", "Величие", АПС, МЕЧ, БСП-Обединена левица, ИТН и "Синя България". Специфичното за "Дарик радио" е, че с част от формациите са обявили по няколко договора.  

Проучването показва, че отново има медии, които публикуват агитационно съдържание, но не са обявили сключени договори. Такъв пример е вестник "Старозагорски новини", който отвъд рекламни банери на партиите, има и цяла секция "Избори" с предизборни материали, но последните обявени на страницата им споразумения са от парламентарните избори от октомври 2024 г. 

Дані за първите 20 дни от кампанията показват силна концентрация на средства в ограничен брой медии, като ясно се открояват няколко водещи получатели на политическа реклама.
Още новини по темата

Общински съветник в Разлог е арестуван за купуване на гласове
11 Апр. 2026

98% от предизборните дарения отиват за Радев и Пеевски
11 Апр. 2026

Полицията иззе от търговци на гласове 200 лични карти на починали хора
10 Апр. 2026

ГЕРБ отдаде подкрепата за Радев на "дигиталната мафия"
10 Апр. 2026

ТикТок заличи 34 фалшиви профила, агитиращи за ДПС
09 Апр. 2026

ГЕРБ скочи на свой бивш министър заради кабинета
09 Апр. 2026

Действащ министър се оказа в незаконна агитация
09 Апр. 2026

Борисов: Този път ГЕРБ няма да е от страната на булката
08 Апр. 2026

Съмнения за предизборни манипулации в ТикТок изнервиха Радев
08 Апр. 2026

Един кандидат-депутат на ПБ се оказа агент на ДС
08 Апр. 2026

БСП атакуват НС с пионерки, "День победы" и унищожена с циркуляр корупция
08 Апр. 2026

Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
08 Апр. 2026

Камерите в изборните секции ще се проверяват на всеки 10 минути
07 Апр. 2026

Протоколи без грешка гарантират 15 евро бонус за членове на СИК
07 Апр. 2026

