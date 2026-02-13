Местната власт произвежда чудо и приказ

FB/Общинска Администрация - Лозница Такъв бе стартът на мандата в Лозница. Тъй - с хапка, пийка, тук-там пръскане с вода и други чудни скандали, тече мандатът на местната власт в цялата държава.

Извън приковалите вниманието скандали (с кмета Благомир Коцев във Варна, ареста на съветника Антон Бранков в София...), мандатът на местната власт тръгна ударно и през 2026 г. Случват се случки за чудо и приказ.

Може ли общински съветник да напръска с вода полицаи? Може, даже и да се споразумее с тях. Сагата е от Хасково. През март 2024 г. в кръчмата на Здравко Узунов и сина му Светослав влезли двама униформени - след сигнал за висока музика. Настанал спор. Според официалните съобщения Узунов-старши напръскал с вода един от полицаите, а синът му блъснал другия. Отправили обиди и заплахи към служителите на реда. Поради всичко това двамата получиха обвинения за "непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и демонстриращи явно неуважение към обществото". Тия дни дойде развръзката - споразумение с прокуратурата и „глоба“ по 766,94 евро за всеки. Пред медиите в съда Узунов-старши разясни: афектът настанал, след като полицаите директно изключили музиката след пристигането си. За протокола - той е съветник от ГЕРБ.

Местният парламент в Шумен пък ще довърши мандата с един член по-малко - независимият съветник (Павел Павлов) се отказа, няма листа, която да попълни след него. Сред водещата оповестена от него причина за оставката е... че колегите му не склонили да получават заплата от 1 евро.

А в Лозница, Разградско... - съветниците избягаха за кратко от собствения си кмет. Случи се, след като началникът на общината Севгин Шукри ("Ново начало") опита да прокара заем за енергийно обновяване на жилищни сгради. Съветници от неговото мнозинство изчезнаха и провалиха сесията. Какво точно дисциплиниране е имало - не се знае. Но при повторното провеждане на сесията заемът бе гласуван.

Още една новина от малка община - Радомир: при дебюта си на туристическото изложение "Ваканция&СПА Експо 2026", провеждащо се в момента в София, тя обяви награди за посетителите на щанда. Най-голямата: еднодневна екскурзия по тематичен маршрут с гид. Един ден в Радомир - чутовен приз!