Общините са излезли на излишък от 1 млрд. лв. в края на юли

До 25 септември министерствата трябва да подадат заявките си за проектобюджет 2026

23 Септ. 2025Обновена
Председателят на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева нееднократно предупреди, че капиталовите разходи се бавят.
Общините и университетите са единствените съставни бюджети към националния, които излизат на плюс в края на юли. По сметките на кметовете има натрупан излишък в размер на над 1 млрд. лв - 1.059 млрд. лв. Университетите, при които тази година има рязък скок на субсидиите в добрите направления, също излизат на малък плюс от 106 млн. лв. По бюджета на социалните и здравно-осигурителните фондове обаче е натрупан немалък дефицит от 342 млн. лв.

Това показва сравнението между детайлните данни за изпълнението на бюджета през тази и миналата година за последния месец, за които са обявени числата. Бюджетната процедура за 2026 г. вече е напреднала, като всички първостепенни разпоредители следва да предадат в МФ предложенията си за проектобюджет в срок до 25 септември.

Основна причина за сформирания по-висок излишък по бюджетите на общините тази година са

 

по-високите данъчни и неданъчни приходи и забавянето в капиталовите разходи,

 

показва сравнението на данните. Много общини вдигнаха данъци, като може да се очакват и бъдещи ръстове при имотните данъци.  

Капиталовите разходи на общините за първите 7 месеца на годината изостават с близо 11% спрямо м. г. и са в размер на 864 млн. лв. при 968 млн. лв. година по-рано. Общините нееднократно сигнализираха за забавянето на финансираната от държавата инвестиционна програма, което се дължи и на късното приемане на бюджета за 2025-а.

Очаква се темпото да се засили, след като правителството вдигна капитала на ББР с 4 млрд. лв. През ББР трябва да минат 900 млн. лв. разплащания по инвестиционната програма за общините.

Прехвърлянето на този разход към ББР помогна на правителството да се побере в ограничението за дефицита от 3% и се критикува от експерти като форма на скрит дефицит. Местните управи излязоха на излишък и през юли 2024 г., но по-малък - 794 млн. лв., като той бе стопен до края на годината и се стигна до дефицит от 282 млн. лв.

Интересни са данните при бюджетите на ВУЗ и научните институти. Въпреки че разходите са се вдигнали значимо - от 2.56 на 3.14 млрд. лв., системите излизат общо на излишък от 106.5 млн. лв. Това се обяснява със значително нарасналия трансфер от държавата.

Останалите съставни бюджети, част от националния, излизат на минус, като притеснителен е дефицитът в социално-осигурителните фондове от 324 млн. лв. при 81.5 млн. лв. излишък година по-рано. Данните са общи за социалното и здравното осигуряване.

Общо натрупаният дефицит по консолидираната фискална програма в края на юли бе 4.278 млрд. лв., като 2.78 млрд. лв. от този минус идват по линия на националния бюджет, а 1.498 млрд. лв. - по линия на европейското финансиране. Подробни данни за август още няма.

Очаква се по линия на средствата от ЕС картината да се промени положително след получаване на второ и трето плащане по ПВУ.

