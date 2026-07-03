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Премиерът на Молдова подаде оставка

Днес, 11:35
Александру Мунтяну
EЕПА/БГНЕС
Александру Мунтяну

Премиерът на Молдова Александру Мунтяну обяви, че подава оставка. Това той съобщи на страницата си в социалните мрежи, предаде обществена телевизия "Молдова 1", пише БТА.

"Приех предложението да заема поста министър-председател с голямо чувство за отговорност и с твърдата увереност, че мога да допринеса за промяна към по-добро. Когато разбрах, че вече не мога да изпълнявам задълженията си в съответствие със своите принципи и убеждения, реших да се оттегля", написа Мунтяну.

Александру Мунтяну оглави правителството след парламентарните избори през 2025 г. Кандидатурата му, издигната от партията "Действие и солидарност" (PAS), беше подкрепена от 55 депутати. При встъпването си в длъжност кабинетът на Мунтяну обяви като основни приоритети ускоряване на европейската интеграция, повишаване на минималната заплата до 10 000 леи (около 500 евро), изпълнение на Плана за икономически растеж на стойност 1,9 млрд. евро и завършване на преговорите за присъединяване на Молдова към Европейския съюз до 2028 г.

С оставката на министър-председателя автоматично се прекратяват правомощията на цялото правителство. Президентът трябва да назначи изпълняващ длъжността премиер измежду действащите министри, който ще ръководи кабинета до сформирането на ново правителство.

В близко време президентът Мая Санду ще проведе консултации с парламентарните фракции, след което ще предложи кандидат за министър-председател. До назначаването на нов кабинет действащото правителство ще изпълнява само текущи административни функции.

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Ключови думи:

Молдова, Александру Мунтяну

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