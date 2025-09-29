Медия без
Lufthansa ще съкрати 4000 работни места до 2030 г.

Закритите позиции ще са основно в Германия, която втора година е изправена пред рецесия

Днес, 13:16
Германската авиокомпания Lufthansa съобщи, че ще съкрати 4 000 работни места или почти 4% от персонала си на фона на рецесията, пред която се изправя най-голямата икономика в Европа, предаде АФП.

Повечето съкращения ще бъдат в Германия и ще се реализират до 2030 г., като ще засегнат предимно административни, а не оперативни позиции.

Групата, в която работят около 103 000 души, включва Eurowings, Austrian, Swiss и Brussels Airlines, както и наскоро придобитата италианска авиокомпания ITA Airways.

Германия се изправя пред втора поредна година на рецесия, като безработицата е на най-високото си ниво за последното десетилетие, отбелязва АФП. Икономическият спад засегна сериозно някои от големите корпорации в страната, подложени на натиск от конкуренцията от Китай, високите енергийни разходи и бавното усвояване на нови технологии.

Новината за съкращения в Lufthansa идва само дни след като друг голям германски концерн - индустриалният гигант Bosch, съобщи, че ще освободи 13 000 служители, или 3% от глобалния си персонал.

„Lufthansa Group преглежда кои дейности вече няма да бъдат необходими в бъдеще, например поради дублиране на работата. Особено дълбоките промени, предизвикани от дигитализацията и увеличеното използване на изкуствен интелект, ще доведат до по-голяма ефективност в много области и процеси“, заявиха от компанията.

Lufthansa определи нови финансови цели за 2028–2030 г., включително коригиран оперативен марж от 8 до 10%.

