Клисурски: С исканията си депутатите надуват дефицита до 4%

Снимка БГНЕС ДПС-Ново начало са най-активни в предлагането на нови допълнителни разходи във временния бюджет до приемането на редовен.

С призив за спазване на финансовата дисциплина на страната и отговорно отношение, отправен от служебния финансов министър Георги Клисурски, започна второто четене на удължителния закон за бюджета в пленарна зала.

Той трябва да влезе в сила от 1 април и ще действа до приемането на редовен бюджет за страната. Във вторник ресорната бюджетна комисия гласува един куп допълнения за повече харчения към вече приетия на първо четене вариант на служебното правителство. Увеличените разходи са по линия както на общините, така и на държавата и поемането на нови дългове.

"В резултат на допълнителните разходи дефицитът ще набъбне с още един процентен пункт и ще пробие тавана от 3%", предупреди министър Клисурски. Затова той призова депутатите да се придържат към проекта на служебния кабинет.

"Съществуването на удължителен бюджет е финансова уйдурма. Преди години, когато също не е бил приеман навреме редовен бюджет, нямаше такова нещо и нямаше никакъв проблем за финансите на държавата. В следващото Народно събрание ще направим сериозни корекции в Закона за публичните финанси, за да коригираме тези текстове", обяви от парламентарната трибуна Йордан Цонев от ДПС-Ново начало.

Цонев от край време се обявя за противник на политиката за ниски бюджетни дефицити. Според него в момента при липсата на редовен бюджет, проблем с дефицита би имало, като се базиране на приходите от миналата година. "Очакват се обаче 6 млрд. евро допълнително тази година само заради инфлацията, така че няма да пробием този таван от 3%", обяви той. И тъй като до юни държавата няма да има редовен бюджет, затова парламентът сега трябва да погледне по-широко на държавните финанси, призова Цонев.

От "Продължаваме промяната" и "Демократична България" застанаха на позицията на служебния финансов министър и също призоваха колегите си да не гласуват допълнителни разходи, като например развързването на ръцете на кметовете и общинските съвети да харчат дадените им целеви капиталови субсидии за текущи разходи, както и преходните остатъци от предната година без никакви лимити.

"Няма значение кой ще управлява утре, сметката ще става все по-убийствена и ще се стигне до вдигане на данъци. Искането да се разреши на общините изхарчването на преходните остатъци от миналата година е за близо 1 милиард евро. По изборите искате този милиард да бъде похарчен и това е опасна игра", предупреди Мартин Димитров.

Финансовият министър уточни, че става дума за неусвоени 1.120 млрд. евро към 31 декември 2025 г., от които 582 млн. евро от местни дейности, и 537 млн. евро - от държавни.

Красимир Вълчев от ГЕРБ обяви, че се преувеличава ролята на преходните остатъци на общините. "Прогнозирам, че не повече от 100-200 млн. евро ще бъдат похарчени. Тези остатъци се натрупват с годините, защото общините получават повече, отколкото може да изхарчат", каза Вълчев.

Вълчев уточни, че ГЕРБ подкрепят единствено исканията на сдружението на общините за по-голяма гъвкавост да се разплащат и няма никакви нарушения на финансовата дисциплина, с едно изключение - да получат допълнителна субсидия за 5% увеличение на заплатите на общински служители и тези в градския транспорт.

И финансовият министър, и от ПП-ДБ припомниха на ГЕРБ думите на лидера им Бойко Борисов, че ще подкрепи законопроекта за удължителен бюджет на служебното правителство и поискаха да разберат защо все пак са променили решението си.

Загрижени сме за общините, те не са виновни, че ги оставихме без бюджети. Кметовете може да носят отговорност и едва ли дефицитът се нарасне с повече от 0.1 п.п. от допълнителните разходи", отговори Красимир Вълчев.

Този отговор предизвика финансовият министър да разясни какви възможности отваря на общините втория удължителен закон за бюджета. Клисурски обясни, че след разговори със сдружението на общините, служебното правителство е разширило възможностите на кметовете да надхвърлят ограниченията, като разходват и събраните собствени приходи от местни данъци и такси, заемни средства и средства по европрограми, 5% повече за заплати и всеки месец да получават целеви субсидии за капиталови разходи.

Спор предизвика искането на ГЕРБ, ДПС-НН и БСП предоставените на общините целеви субсидии за капиталови разходи да може да се трансформират по преценка на кмета за текущи разходи.

"Това е изключително вредна практика, която ГЕРБ прилагаше години наред. С нея се избягва по-тежката процедури и повече строителни книжа за инфраструктурни проекти, които се представят като текущи ремонти. Само че при тези ремонти цената се завишава до три пъти. Не трябва да се допуска подобна възможност, това ще доведе до много по-големи разходи", предупреди Асен Василев. По отношение на преходните остатъци в общините, той предложи да се уреди тяхното харчене с редовния бюджет за 2026 г.

