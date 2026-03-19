НС окончателно въведе единен билет за транспорт

В сектора на обществения транспорт започва голяма реформа, която ще засегне всичките му елементи. Ще бъде изградена нова национална транспортна и общински схеми, като гръбнакът на националната схема ще бъде железопътният транспорт. Ще бъде изградена Интелигентна система за управление на транспорта, пътниците ще могат да закупуват единен превозен документ за различни видове транспорт, ще бъде изградена и клирингова система за разпределение на приходите от единните билети.

Това предвижда приетият в последния работен ден на това Народно събрание нов закон за обществения транспорт. Законът, изготвен от кабинета Желязков, бе приет след ударна работа на ресорната комисия, която успя да осигури кворум. Така отпада рискът България да загуби десетки милиони евро заради неизпълнени ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост. Законът за обществения транспорт е един от ангажиментите, включени в рамките на бъдещото четвърто искане за плащане по плана.

Първите системи, които ще бъдат изградени в рамките на реформата, са Интелигентната система за управление на обществения транспорт и Клирингова система за разпределение на приходите от продажби на единните превозни документи. Системата за управление на обществения транспорт ще позволява мониторинг в реално време на транспорта, както и на клиринговата система. Изграждането на тези две системи е първият етап от реформата, като това следва да е факт в 12-месечен срок.

След пускането на тези системи в срок от други 6 месеца следва да бъде утвърдена нова Национална транспортна схема. Тя ще включва координирано всички линии за превоз на пътници с различните видове транспорт, като гръбнакът на националната схема ще бъде разписанието на влаковете. Спрямо тях трябва да се планират общата, междуобщинските и общинските транспортни схеми. Дотогава следва и всички системи за продажба и проверка на билети да са приведени като съвместимост към националната система за единен превозен документ.

Въвеждат се и други улеснения за пътуващите. Ще бъде създадена Национална точка за достъп, чрез която хората могат лесно да планират пътуванията си в реално време. Тя ще показва най-добрите маршрути от точка до точка и ще позволява комбиниране на различни видове транспорт – кола, влак, самолет или кораб. За пръв път се въвеждат и много сериозни санкции в случая на нарушени права на пътниците. Немалка част от обезщетенията, които НКЖИ ще дължи, обаче влизат в сила с отлагателен срок. Така например глобата от 700 до 2100 евро за отказ на управителя на железопътната инфраструктура да осигури алтернативен транспорт, който гарантира пристигане при съпоставими условия, ще влезе в сила едва от 7 юни, 2028 г. Липсата на информация очаквано време на заминаване и пристигане ще се санкционира от 350 до 700 вро, но от 4 декември, 2029 година. Все пак редица санкции влизат в сила и със самото приемане на закона.

ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

С новия закон за обществения транспорт бе отметната друга проблемна реформа в областта на електрическата мобилност - осигуряване на публично достъпни зарядни станции за бързо зареждане с мощност минимум 22 kW. Тези промени следваше да се приемат през закона за енергетиката, но в крайна сметка енергийната комисия не успя да събере кворум навреме. Текстовете в крайна сметка се въвеждат през закона за обществения транспорт. Според тях общини с население над 5000 души трябва да има минимум една зарядна станция, в градове до 100 000 души - минимум три зарядни станции, в такива с население над 100 000 души - минимум пет, а в градове с над 300 000 души - минимум десет зарядни станции, предвиждат приетите текстове.