Цената на кило агнешко този Великден ще е 14-16 евро

Очаква се внос на 800 кг от Нова Зеландия, Македония и Румъния

21 Март 2026
На българския пазар има дефицит от агнешко родно производство.
Около 14-16 евро се очаква да е килото агнешко по магазините този Великден. Възможно е и малко над 16 евро, ако горивата продължат да поскъпват толкова много, заяви пред БНТ Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Живо тегло ангешко, купено от фермата, в момента се продава около 5-7 евро на килограм.

На българския пазар има дефицит от агнешко родно производство, каза Караколев. Причината са унищожените преди година стада заради огнища на шарка и шап. Между 60 хил. и 65 хил. по-малко са животните тази година.

В навечерието на Великденските празници и за Гергьовден се очаква внос на 800 кг агнешко месо. Основно то идва от Нова Зеландия, Македония и Румъния. Това месо се внася замразено, но се продава в магазините след размразяване. Трябва изрично да бъде посочено това на етикетите и ще сигнализираме на контролните органи, ако тази информация се спестява, каза Караколев.

Той коментира и разкрит наскоро нелегален внос на агнешко месо от Румъния. То е било разфасовано в незаконни кланици до Ихтиман. Тази схема е работила години наред, масово са се зареждали магазини и ресторанти в София с месо от тези кланици, посочи Караколев.

Заради регистрирани огнища на шап в Кипър и шарка в Гърция Министерството на земеделието обяви, че започва проверки за нелегален внос на контролно-пропускателните пунктове с южната ни съседка.  Ще се проверяват всички превозни средства, натоварени с живи животни.

