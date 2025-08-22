Медия без
Митов се обяви срещу арести за положителен тест за наркотици на пътя

Условието било обаче водачите да са съгласни да дадат кръвна проба, до която да са съпроводени от полицаи

Днес, 10:32
Даниел Митов
Мнистърът на вътрешните работи Даниел Митов се обяви против практиката на самото МВР да задържа за 24 часа  шофьори, които са дали положителна проба за наркотици и техните аналози на пътя. Условието е те да са се съгласили да дадат кръвна проба, до която по закон се откарват от полицаи. Това написа той във "Фейсбук" в отговор на множество критики през последните седмици от десетки хора, дали фалшиво положителна проба за наркотици при проверка на пътя. Те дори направиха специална страница в социалната мрежа, в която разказват какво са преживели и какви щети са претъпели.

Шофьор осъди МВР след фалшиво положителен тест за наркотици
Шофьор е осъдил МВР заради фалшиво положителен тест за наркотици, заради който е бил задържан, колата му дерегистрирана, а книжката му - отнета. За случая разказва адвокат Силвия Петкова, чийто клиент е мъжът.
СЕГА
13 Окт. 2022

"Вече съм разпоредил да бъде извършен преглед на полицейската практика за задържане в рамките на 24 часа на лицата, които са дали положителни резултати при тестове за наркотични вещества или техните аналози. Причината за това разпореждане са множество сигнали от граждани относно сериозен брой на т. нар. „фалшиво положителни резултати” от тестовете, в които след анализ на кръвните проби не се установява наличие на наркотични вещества, а на различни медикаменти, разрешени от закона", пише Митов.

Той посочва, че личното му мнение е, че "след съгласие или изявено желание на гражданите да дават и кръвни проби за извършване на съответното тестване за наркотични вещества или техните аналози не е необходимо да се прилага полицейската мярка за задържане в рамките на 24 часа".

ГЕРБ прокара затвор при отказ за тест за наркотици и алкохол на пътя
ГЕРБ успя да прокара да има затвор за всеки, който откаже тест за алкохол и дрога, след като е участвал в пътнотранспортно произшествие. Всеки отказал ще е заплашен с 1 година затвор и глоба от 2500 лв.
СЕГА
20 Юли 2025

Веднага след това той подчертава, че трябвало да се има предвид, че лицето, употребило алкохол с концентрация в кръвта над 1,2 на хиляда или наркотични вещества, установени с техническо средство, следва да бъде съпроводено от полицейски служител до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване. "Там лицето съответно дава или отказва да даде проба за лабораторно изследване. Нормата е императивна и не зависи от волята на лицето. Самият факт на принудителното му съпровождане, ограничава правото му на свободно придвижване и задържането му по смисъла на чл. 72 от Закона за МВР е единствената релевантна мярка", пише Митов.  В този смисъл, за успешното разрешаване на този казус и за прилагането на различни варианти за вземане на отношение от полицейските служители било необходимо да се произнесат и компетентните дирекции в МВР, смята той.

Поне 10% са фалшиво положителните тестове за наркотици на пътя
Поне 10 на сто от тестовете за наркотици на пътя са се оказали фалшиво положителни. Това стана ясно от отговор на служебния министър на вътрешните работи Атанас Илков от парламентарната трибуна на Народното събрание.
СЕГА
10 Яну. 2025

Митов пише още: "Що се отнася до допълнителните лаборатории за изследвания на кръвните проби, за да бъдат ускорени изследванията, то категоричното ми мнение, че такива са необходими, бе изразено още в началото на мандата по време на среща с роднините на загинали при катастрофи от организацията „Ангели на пътя“".

Той информира, на територията на страната работят общо 4 такива лаборатории. 3 от тях са в София и една - във Варна. В системата на МВР функционират две лаборатории, извършващи изследвания на биологични проби за установяване употребата на наркотични вещества на водачи на МПС - Токсикохимичната лаборатория към Медицинския институт и Токсикохимичната лаборатория към Националния институт по криминалистика. Предвидените нови четири токсикохимични лаборатории към областните дирекции в Плевен, Пловдив, Бургас и Варна са на етап проектиране. След приемане на проектите за изграждането на новите лаборатории следва областните дирекции да си изготвят документация за обществени поръчки за извършване на строителни и ремонтни дейности.

