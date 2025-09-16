Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Губернаторът на Разград уважил неполитически ДПС - Ново начало

Днес, 08:31
Владимир Димитров отрича официално да е станал член на нова партия.
FB/Областна администрация - Разград
Владимир Димитров отрича официално да е станал член на нова партия.

Областният управител на Разград Владимир Димитров уважавал всяка една партия, която го покани на сбирка. Освен това въобще не знаел, че едно общинско заседание на ДПС - Ново начало е политическо събитие. 

Всичко това стана ясно от негово изявление пред БТА. Той го направи в отговор на полемиките, че е сменил ГЕРБ с ДПС - Ново начало. Темата стана актуална тия дни, след като Димитров се появи на заседание на общинския съвет на формацията на Делян Пеевски, а в отговор ГЕРБ - Разград обяви, че седмици по-рано е бил изключен.

Димитров разясни, че не бил уведомяван за изключване. Но пък ръководството на ГЕРБ имало право да изключва. Затова пожела на колегите си "пътен вятър". Реално в партийния устав има опция за автоматично изключване при неплащане на членски внос и сходни обстоятелства. От ГЕРБ - Разград намекнаха, че точно такъв е случаят, поради което няма изненада, че Димитров не е бил уведомяван. 

Той каза още, че не е подавал молба за членство в ДПС - Ново начало. „Не отказвам никъде да ходя - в читалища, сборове. Няма значение коя партия го е организирала. Като областен управител не деля хората на етноси, на политическа принадлежност или на фенове на даден отбор. Където ме канят, ходя с удоволствие“, каза още той. В случая не знаел, че отива на политическо събитие. Няколко пъти натърти, че лоша дума за ГЕРБ няма да каже, особено по адрес на "господин Борисов". 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ГЕРБ, ДПС - Ново начало, Владимир Димитров

Още новини по темата

Областен управител от ГЕРБ припозна "Новото начало"
14 Септ. 2025

Мъж нападна с брадва офиса на ГЕРБ в Добрич
26 Авг. 2025

Борисов изхвърли ключов кадър на ГЕРБ в Пловдив
19 Авг. 2025

Асен Василев: Без нас, ако ДБ тръгне с ГЕРБ

26 Юли 2025

Борисов: Както сме влезли в еврозоната, така може да излезем
23 Юли 2025

На кривата ПП-ДБ все космосът и Пеевски пречат
25 Юни 2025

2/3 от общинарите на ПП-ДБ в Добрич минаха към ГЕРБ
24 Юни 2025

Корпулентен гръб подпира Даниел Митов
13 Юни 2025

И пловдивските гербери бламираха кмета си
30 Май 2025

Терзиев и Коцев - идеални за пердах от съучениците
10 Февр. 2025

2.5 млн. лв. само за 4 г. дала на медии Варна при Портних
06 Февр. 2025

Поне година шампанско и сълзи с новата власт!
22 Яну. 2025

ИТН отмени внезапно спешно свиканата национална конференция
16 Яну. 2025

Добър ден! Власт в целофан
16 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар