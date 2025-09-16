Губернаторът на Разград уважил неполитически ДПС - Ново начало

Областният управител на Разград Владимир Димитров уважавал всяка една партия, която го покани на сбирка. Освен това въобще не знаел, че едно общинско заседание на ДПС - Ново начало е политическо събитие.

Всичко това стана ясно от негово изявление пред БТА. Той го направи в отговор на полемиките, че е сменил ГЕРБ с ДПС - Ново начало. Темата стана актуална тия дни, след като Димитров се появи на заседание на общинския съвет на формацията на Делян Пеевски, а в отговор ГЕРБ - Разград обяви, че седмици по-рано е бил изключен.

Димитров разясни, че не бил уведомяван за изключване. Но пък ръководството на ГЕРБ имало право да изключва. Затова пожела на колегите си "пътен вятър". Реално в партийния устав има опция за автоматично изключване при неплащане на членски внос и сходни обстоятелства. От ГЕРБ - Разград намекнаха, че точно такъв е случаят, поради което няма изненада, че Димитров не е бил уведомяван.

Той каза още, че не е подавал молба за членство в ДПС - Ново начало. „Не отказвам никъде да ходя - в читалища, сборове. Няма значение коя партия го е организирала. Като областен управител не деля хората на етноси, на политическа принадлежност или на фенове на даден отбор. Където ме канят, ходя с удоволствие“, каза още той. В случая не знаел, че отива на политическо събитие. Няколко пъти натърти, че лоша дума за ГЕРБ няма да каже, особено по адрес на "господин Борисов".