Пикът на грипа започва следващата седмица

Пикът на грипа предстои, още през следващата седмица някои области ще достигнат епидемични нива, заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в „Тази неделя“ на bTV. 90% от тестваните хора са с варианта AH3N1, каза той.

Грипът сега е по-интензивен, но няма различни характеристики – не се потвърждават опасенията за висока хоспитализация и смъртност.

Заради празниците няма реална статистика за болните от грип. „В края на миналата седмица са изследвани 240 проби – 68 от тях са AH3N1, тотална доминация. Само 6 – COVID и само 4-5 от другия вариант – H1N1 и няколко риновируса. Затова изследването не е необходимо. Симптоми се появяват от 3-4 часа до 1-2 денонощия. Къс инкубационен период и рязко начало – температура и лошо общо състояние. Вие сами разбирате, че сте болни“, посочи Кунчев.

„Първо взимаме мерки да не заразим другите хора. Опитът да работите в това състояние е контрапродуктивен. Оставаме си вкъщи, аз не бих направил среща с лекар веднага и да чакам пред кабинета, може да направите консултацията и по телефона. Най-важното е да вземете антивирусно лекарство, то единствено влияе на неговото размножаване и прекратява влизането му в клетката. Всички други за кашлица и температура са симптоматични – само облекчават“, посочи още той.