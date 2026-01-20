Грипът прати 4200 души в болница

121 254 души са прегледани от лекар в седмицата 12-18 януари по повод грип и остри респираторни заболявания. 4194 души са хоспитализирани. Това съобщи здравното министерство днес, след като трета област влезе в грипна епидемия – Бургас.

Най-много засегнати от грип и остри респираторни заболявания са децата на възраст от 5 до 14 г., където са регистрирани 7670,09 заболели на 100 000 души население. На второ място е групата на най-малките – до 4 г. с 6108,88 заболели на 100 000 души население.

Припомняме какви са сроковете на обявените противоепидемични мерки в страната:

– Бургас – от 22 януари до 30 януари;

– Варна – от 14 до 27 януари;

– Добрич – от 19 до 25 януари.

Противоепидемичните мерки включват преустановяване на присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м. между тях. Ограничават се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

За всяка област нивата на заболяемост, при които се достига епидемично разпространение и се въвеждат временни противоепидемични мерки, са различни, обясняват от здравното министерство. Те се определят въз основа на населението и регистрираните заболели от грип и ОРЗ в съответната област през предходните 10 години. Така например в Габрово нивото на заболяемост с достигнато епидемично разпространение е 332,3 заболели на 10 000 население, в Благоевград то е 418,6 заболели на 10 000 население, а в София-град 203,9 заболели на 10 000 население.