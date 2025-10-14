Медия без
Грипът дойде преди ваксините

14 Окт. 2025
Проф. Ива Христова
БГНЕС
Докато в много аптеки все още вдигат рамене при въпроса кога ще получат противогрипни ваксини, в България вече има регистриран случай на грип. На 10 октомври е засечен първият случай у нас, обясни директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред Нова тв.

"Грипът вече циркулира в страната. Имаме доказан случай при дете, което се е заразило най-вероятно от близкото си обкръжение. Добрата новина е, че то вече е добре", обясни проф. Христова.

По думите ѝ по-ранната поява на вируса не означава задължително по-дълъг или по-тежък сезон. Обичайният пик се очаква в края на януари и през февруари, както в предишни години. "Всичко зависи от конкретната циркулация на щамовете. Всички ще се срещнем с него в някакъв момент, но не всички ще се разболеем. Една четвърт от хората ще прекарат инфекцията по-тежко, други ще стигнат до болница, а трети дори няма да го усетят", уточни проф. Христова.

ВАКСИНИ

Колкото до ваксините срещу грип, проф. Христова посочи, че те вече започват да пристигат в аптеките и при общопрактикуващите лекари. Доставките вървят поетапно и цялото количество ще бъде налично до края на октомври, обясни тя.

"Не може всички количества да пристигнат изведнъж. Но за хората над 65 години, които са в националната програма, ще има достатъчно ваксини", увери тя.

Експертът подчерта, че тази година държавата е поръчала значително повече ваксини спрямо предходната. "Заявките за следващата година зависят от търсенето през тази. Ако интересът е по-голям, догодина ще бъдат поръчани още повече", каза Христова.

Според нея липсата на програма за безплатна имунизация при деца се дължи основно на сложната административна организация, която изисква координация между различни министерства.

Търсените назални ваксини, които родителите предпочитат за децата си, тази година също ще бъдат налични в по-големи количества. "Миналата година имаше 10 хиляди дози, а сега са 15 хиляди. Очакваме доставките да приключат до края на месеца", обясни Христова.

Пред Нова нюз Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз, също обясни, че ваксините са налични в страната, но все още не е ясно кои аптеки имат достъп до тях. "Детската ваксина - назалната, производителят е съобщил на аптеките да я очакват след 25-и октомври. Класически ваксини (които също стават за деца, б.а.) има от две фирми по складовете. Проблемът е дали те ще стигнат до всички аптеки, които са заявили количества", уточни Маринов.

Председателят на Българския фармацевтичен съюз заяви, че не е ясно дали ваксините ще бъдат достатъчни за всички, тъй като броят на желаещите е неизвестен. "Никой не може да ви каже дали ще има за всички желаещи, защото никой не знае колко са те. Традиционно България е с ниско ваксинационно покритие, особено при противогрипните ваксини. През последните години обаче има сериозен ръст именно заради програмите за възрастните, което е много положителна стъпка. По отношение на свободните продажби, или тези с рецепта, които не се заплащат от министерството - никой не знае колко са желаещите", каза още той.

И КОВИД

Паралелно с грипа, у нас се наблюдава и подем на COVID-19. "В момента COVID е може би най-честият вирус, който доказваме в референтната лаборатория. Всяка четвърта проба от респираторен материал е положителна", обясни Христова.

По думите ѝ държавата разполага с ваксини срещу COVID, които могат да се поставят на желаещите - особено на възрастни хора, хронично болни, медицински работници и близки на тежко болни пациенти.

През 41 седмица на 2025 г. (6 - 12 октомври) са регистрирани 200 случая на ковид, което е с 4 по-малко от предходната седмица. От началото на годината в страната са регистрирани 1642 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 743 случая, сочи официалната статистика. 

 

