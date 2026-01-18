Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Синдикат предлага по-дълга междусрочна ваканция заради грипа

Днес, 13:38
97,2% от гилдията иска удължаване на междусрочната ваканция, ако се влоши ситуацията с грипа.
Илияна Димитрова
97,2% от гилдията иска удължаване на междусрочната ваканция, ако се влоши ситуацията с грипа.

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" ще предложи удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с четири дни - от 3 до 6 февруари. Идеята е да се съберат 9 дни, в които учениците и учителите да не контактуват активно и така да се намали опасността от зарази, съобщи БНР, като цитира национално допитване сред гилдията, направено от синдиката. Такова решение би премахнало и евентуалната нужда да се премине към онлайн уроци заради множество болни от грип учители и деца. (От понеделник, например, в област Добрич ще се учи онлайн заради грипната епидемия.)

Към момента е предвидено междусрочната ваканция да е само на 2 февруари.

51% от анкетираните над 12 000 учители и родители смятат, че преминаването към дистанционно обучение при заболяемост над 30 на сто е грешно управленско решение. От синдиката подчертават, че това обучение е неефективно и отнема правото на болничен на учители и ученици.

43% от анкетираните казват, че при повече отсъстващи е добре да се прилага дистанционно обучение, за да се гарантира завършването на първи учебен срок.

Синдикат "Образование" предлага тези решения да се вземат от директорите на образователни институции и учителите. Смятат още, че данните за заболеваемотта, с които боравят РЗИ и РУО, не са коректни. Причината е възможността учениците да отсъстват по домашни причини със заявление от родителя. Според синдиката това се ползва активно при болест на учениците и поне 90% от отсъстващите болни ученици не са посетили здравна институция, за да влязат в статистиката.

97,2% от гилдията иска удължаване на междусрочната ваканция, ако се влоши ситуацията с грипа. Според 1,7%, това ще бъде непреодолим пропуск.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

междусрочна ваканция, грипна епидемия

Още новини по темата

И Добрич минава на онлайн обучение заради грипа
15 Яну. 2026

100 физкултурни салона се изграждат в училищата у нас
13 Яну. 2026

Варна обявява грипна епидемия от 14 януари
12 Яну. 2026

Пикът на грипа започва следващата седмица
11 Яну. 2026

МОН разширява приема в математическите паралелки в 5. клас
14 Май 2025

Синдикатите призоваха за междусрочна грипна ваканция
01 Февр. 2025

Лекари поискаха "зелени коридори" заради грипа
25 Яну. 2025

Още три области ще учат онлайн заради грипа
24 Яну. 2025

Добрич и Велико Търново също обявяват грипна епидемия
23 Яну. 2025

В Хасково от днес са в сила противоепидемични мерки
16 Яну. 2025

Грипните вируси ще се развилнеят след празниците
16 Дек. 2024

София ще се размине с грипната епидемия
05 Февр. 2024

И София вече е пред грипна епидемия
01 Февр. 2024

Синдикатите искат удължаване на междусрочната ваканция
30 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?