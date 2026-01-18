Синдикат предлага по-дълга междусрочна ваканция заради грипа

Илияна Димитрова 97,2% от гилдията иска удължаване на междусрочната ваканция, ако се влоши ситуацията с грипа.

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" ще предложи удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с четири дни - от 3 до 6 февруари. Идеята е да се съберат 9 дни, в които учениците и учителите да не контактуват активно и така да се намали опасността от зарази, съобщи БНР, като цитира национално допитване сред гилдията, направено от синдиката. Такова решение би премахнало и евентуалната нужда да се премине към онлайн уроци заради множество болни от грип учители и деца. (От понеделник, например, в област Добрич ще се учи онлайн заради грипната епидемия.)

Към момента е предвидено междусрочната ваканция да е само на 2 февруари.

51% от анкетираните над 12 000 учители и родители смятат, че преминаването към дистанционно обучение при заболяемост над 30 на сто е грешно управленско решение. От синдиката подчертават, че това обучение е неефективно и отнема правото на болничен на учители и ученици.

43% от анкетираните казват, че при повече отсъстващи е добре да се прилага дистанционно обучение, за да се гарантира завършването на първи учебен срок.

Синдикат "Образование" предлага тези решения да се вземат от директорите на образователни институции и учителите. Смятат още, че данните за заболеваемотта, с които боравят РЗИ и РУО, не са коректни. Причината е възможността учениците да отсъстват по домашни причини със заявление от родителя. Според синдиката това се ползва активно при болест на учениците и поне 90% от отсъстващите болни ученици не са посетили здравна институция, за да влязат в статистиката.

