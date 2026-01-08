Медия без
МОН отменя промените в изпита по математика след 7. клас

Министерството няма да чака окончателно съдебно решение по казуса

Днес, 11:40
Красимир Вълчев
ЕПА БГНЕС
Красимир Вълчев

Министерството на образованието и науката ще отмени промените във формата на националното външно оценяване по математика след 7 клас, без да изчака окончателно произнасяне по същество по образуваното дело срещу промените. Такива промени в изпита тази година няма да има. 

Това съобщи пред журналисти във Велико Търново министърът на образованието Красимир Вълчев.

"Министерството на образованието и науката подготвя отмяна на частта в националното външно оценяване след 7-и клас, която включва задачи с елементи от природните науки. Форматът на изпита и времетраенето остават същите като в предложения за тази година модел", заяви Вълчев. 

Вълчев аргументира решението както с произнасянето на Административния съд - София град, така и с настоящата политическа ситуация.

"За да няма непредвидимост в системата изпитът за седмокласниците ще бъде с 24 изцяло математически задачи", обясни Вълчев. Както "Сега" писа, административният съд излезе с определение, с което спря предварителното изпълнение на заповедта на министъра за формата за провеждане на изпита. 

В момента се подготвя нова заповед на министъра на образованието и науката, която частично ще измени тази, утвърдена през август миналата година и ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика. От МОН уточниха, че външното оценяване след 4-ти и 10-ти клас остават без промяна. 

Както "Сега" писа, изпитът трябваше да съдържа общо 24 задачи, от които 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика; 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите 6 учебни предмета, и да е с общо времетраене 180 минути. Целта на МОН беше да се засили обучението и по другите предмети от областта на природните науки, в които изоставаме значително от средното ниво в ЕС. Сега форматът остава само с математически задачи.

