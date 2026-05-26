Над 1000 ученици са избрали допълнителна матура по математика

Те са повече дори от избралите изпит по желание по английски език

Днес, 19:46
Майската сесия на държавните зрелостни изпити ще приключи на 29 май.

1018 зрелостници са избрали да се явяват на допълнителна матура по математика, повече дори от тези, които са изявили желание да отидат на матура по избор по английски език. Това показват данни на МОН във връзка с допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май.

Тези изпити се избират от зрелостниците, които искат да кандидатстват в университет с друг предмет, различен от тези, които са им профилиращи в 11 и 12. клас и по някои от които задължително се държи втора матура.

Над 3000 зрелостници са подали заявления за участие в допълнителните матури по желание, посочват от МОН. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език (общообразователна подготовка) - 1018 и 707. При профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления - около 300 са всеки един от тях.

Прави впечатление големият брой заявки за матура по математика, които са повече от тези по английски. На втората задължителна матура по профилиращ предмет, който беше миналата седмица, масово зрелостниците избраха английския - над 50%. Възможно е увеличението да се дължи на мерките на просветното министерство, което от м.г. обвърза част от приема по икономика (вече близо 50%), както и по технически специалности, с матура по математика.

Допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат по график сутрин от 8:30 часа и следобед от 14:00 часа. Първите, които стартираха днес, са по предметите от общообразователната подготовка - физика и астрономия, география и икономика и английски език. Следобед бяха допълнителните матури от профилираната подготовка по биология и здравно образование, информатика, италиански език, испански език, немски език, руски език, корейски език и румънски език.

Майската сесия на държавните зрелостни изпити ще приключи на 29 май. Сутринта са допълнителните матури по математика (общообразователна подготовка), физика и астрономия (профилирана подготовка) и история и цивилизации (профилирана подготовка), а следобед история и цивилизации (общообразователна подготовка) и информационни технологии(профилирана подготовка).

 

