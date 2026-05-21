31 зрелостници са хванати да преписват на матурата по български език

От РУО-Хасково посочват, че през последните години в областта не са били регистрирани толкова много случаи на опити за преписване на матурите.

Общо 31 зрелостници са били уличени при опит да преписват по време на задължителната матура по български език и литература, която се проведе вчера, отговориха от МОН на въпроси на "Сега". Един е опитал да преписва от хартиен носител, а останалите - от мобилни устройства.

"Рекордът" принадлежи на Хасково - там 11 ученици са били хванати да преписват, съобщиха от регионалното управление на образованието, цитирани от Нова тв. Всички случаи са установени в езиковата гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", като учениците са от различни училища в града. Нарушенията са засечени чрез системата за видеонаблюдение, със съдействието на ръководството на гимназията и полицията.

Зрелостниците са използвали т.нар. "бръмбари" - миниатюрни слушалки, чрез които вероятно са получавали верните отговори по време на изпита. След установяване на нарушенията, изпитните работи на учениците са анулирани. Те ще имат възможност да се явят отново на матурата по време на допълнителната сесия през август.

От регионалното управление на образованието в Хасково посочват, че през последните години в областта не са били регистрирани толкова много случаи на опити за преписване на държавните зрелостни изпити. На матурата по български език и литература в региона са се явили 1412 зрелостници, а 67 не са се явили на изпита.

13 800 квестори следиха за нарушения в деня на държавния зрелостен изпит по български.