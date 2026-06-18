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Учениците в Неделино и Челопеч са №1 на матурата по български

Нов интерактивен ГИС дашборд показва представянето на зрелостниците по общини за последните 7 г.

Днес, 06:00
Общините със среден успех над 4,50 на матурите нараства от 32 през 2024/2025 г. на 48 през 2025/2026 г.
МОН
Общините със среден успех над 4,50 на матурите нараства от 32 през 2024/2025 г. на 48 през 2025/2026 г.

Общините Неделино (Смолян) и Челопеч (София-област) са с най-висока средна оценка на матурата по български език - "Много добър 5,26". Следват Гоце Делчев - 4,92, Правец - 4,90, Златоград - 4,87, Благоевград и София -град - с по 4,81 и т.н.

В другия край на класацията попадат предимно малки общини с ограничен брой зрелостници, което прави резултатите там по-чувствителни към представянето на отделни ученици - средният резултат в община Струмяни (Благоевград), в Брацигово (Пазарджик), Перущица (Пловдив), Опан (Стара Загора) и Стралджа (Ямбол) е "Слаб 2". 

Това показва новият интерактивен ГИС дашборд, създаден от "Есри България" - световен лидер в сферата на Географските информационни системи (ГИС), онлайн карти, анализи, локализационни и картографски услуги. Приложението е достъпно от компютър, таблет и мобилен телефон. То показва представянето на зрелостниците по общини и дисциплини за последните 7 учебни години, като дава възможност за подробен анализ на резултатите във всички общини на страната, както и проследяване на тенденции във времето. 

Чрез приложението може да се сравняват резултатите между различни общини, да се анализира броят на явилите се зрелостници, да се проследява динамиката на средния успех на национално и областно ниво и да се изследва представянето по отделни предмети. Интерактивната карта позволява да бъде избрана конкретна община и да се получи подробна информация за нейното представяне. Има възможност и за сравнение между различни години и региони, което помага за откриването на дългосрочни тенденции и различия в образователните резултати в България.

Тази година Випуск 2026 постигна средно 60 точки на държавния зрелостен изпит по български език и литература - най-високия резултат от въвеждането на задължителната матура през 2008 г. Подобрението се вижда и на регионално ниво - броят на общините със среден успех над 4,50 нараства от 32 през 2024/2025 г. на 48 през 2025/2026 г., което е близо 1/5 от всички 265 общини в страната. Данните показват, че повишението на резултатите през последните три години не се ограничава до отделни общини, а обхваща все по-широк кръг населени места в страната.

Миналата година, например, най-добри резултати на матурата по български език - 5.29, са имали учениците в Сърница, следвани от сегашните №1 - Неделино и Челопеч, а най-слаби - тези в Мъглиж, Якимово и Болярово. През 2023/24 г. пък първенци са били Челопеч, Сърница и Златоград, а най-назад - Камено, Каспичан и Николаево.

"Представянето на данните чрез интерактивен ГИС дашборд може да послужи за анализ на тенденциите както на национално ниво, така и на регионално и общинско ниво. Целта е да се идентифицират добрите примери за училища и общини, които постигат устойчиво високи резултати през годините, и техните методи да послужат за модел и за другите", коментира Миглена Кузманова, управител на Есри България.

Интерактивният дашборд може да се разгледа ТУК.

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матури 2026, дашборд, мобилно приложение

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