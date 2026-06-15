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Зрелостниците намаляват резултатите си по 13 предмета

Миналата година точките бяха по-ниски по 10 предмета, включително по български език

Днес, 01:08
Учениците със слаби оценки на матурата по български език и литература намаляват със 177 души.
СНИМКА : ИЛИЯНА КИРИЛОВА
Учениците със слаби оценки на матурата по български език и литература намаляват със 177 души.

На фона на хвалебствените данни от МОН за рекордно добри резултати на матурата по български език, по останалите предмети картината не изглежда толкова оптимистична. 

Зрелостниците намаляват резултатите си по 13 предмета, а по 13 (без да включваме българския език, който е първата им матура) ги подобряват. Това показват данните от тазгодишната втора матура по профилиращ предмет, която се проведе на 22 май 2025 г. Сред 26-те предмета се включват и езиците на различните нива, на които се държат матури - например английски B1.1, английски B2, немски B1.1, немски B2 и др. Миналата година зрелостниците намалиха средните си резултати по 9 предмета (без българския), а по 17 ги увеличиха.

Както и м.г., най-високи са средните резултати на матурата по италиански език В1.2 - 91,25 т. (при 94,38 т. м.г.) и по английски език В1.1 - 90,74 т. (по английски ниво B2 средният резултат e 72.3 т., a ниво B3 т.г. няма). Най-ниски пък са оценките по изобразително изкуство и география - съответно 52.22 точки и 51.75 точки.

Най-голямо намаление на средните резултати има по изобразително изкуство - 8,3 т. по-малко от м.г. С близо 5 точки по-ниски са резултатите по италиански език ниво B2 - средно 74,8 т., а по италиански език ниво B1.1 - с 3 точки по-ниски. Следват пониженията в резултатите по химия - 74,6 т., или 2,59 т. по-малко, по английски B2 - 72 т., или 2,44 т. по-надолу, по информационни технологии - 54,3 т., или 2,16 по-ниско, по история - или 55,8 т., или 2,06 т. по-ниско, по философия - 52 точки, или 2,7 т. по-ниско, по немски B2 - 73,2 т., или 2 т. по-ниско. Незначително е понижението на средните точки по испански език ниво B2, по руски език ниво B1.1, по музика и по английски B1.

По 13 предмета средните резултатите на учениците се увеличават. Най-голямо повишение се наблюдава при матурите по испански и по френски език ниво B1.1 - съответно до 86 точки и 79 т., както и по предприемачество - 7 точки повече до 57 т. среден резултат. Следващи по скок на резултатите са матурите по френски и руски език ниво B2, по биология, по география и др. По-малко е увеличението на средния брой точки по информатика, физика, както и по математика - тук резултатите се увеличават с около 2 т. - до 77 точки.

 

Отлични и слаби

Общото повишение на средния резултат от матурата по български език и литература - от 57,5 на 60 точки - логично се отразява и на разбивката по оценки - двойките, тройките и четворките намаляват за сметка на отличните и много добрите оценки, които се увеличават. По-конкретно: "Отличен 6" по български т.г. са получили 11% от зрелостниците (5632 на брой), докато м.г. процентът им бе 9.7 на сто, а делът на оценките "Много добър" расте от 32,5 на 36.9%. Четворките намаляват от 33,9 на 29.5%, тройките - от 10,6 на 8,9%, а двойките - от 11,4 на 10,8%. В числово изражение двойкаджиите са 5328 души (от общо 49 106 зрелостници), а тройкаджиите - 4395. М.г. зрелостниците бяха 48 082, като "Слаб 2" получиха 5505 души, а "Среден 3" - 5118 души. Т.е. като бройка учениците със слаби оценки намаляват със 177, а тези със "Среден 3" - със 723.

 

Региони

Въпреки че всички 28 области у нас отбелязват повишени резултати на първата матура по български език, разликата по региони остава значима - 15 т. (при 17 т. за м.г.), показват данните. 

Запазва се тенденцията най-добри да са средните резултати в София-град и Смолян - съответно средно с по 67 точки и 64 точки. Т.г. третото място е за Пловдив - 62 т., а Варна остава четвърта - с 60 т. Размествания няма при най-слабите области - в Разград резултатите остават на дъното - 51.9 т., следвани от Шумен - 52,4 т. и Силистра с 53 точки.

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матури 2026

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