На фона на хвалебствените данни от МОН за рекордно добри резултати на матурата по български език, по останалите предмети картината не изглежда толкова оптимистична.

Зрелостниците намаляват резултатите си по 13 предмета, а по 13 (без да включваме българския език, който е първата им матура) ги подобряват. Това показват данните от тазгодишната втора матура по профилиращ предмет, която се проведе на 22 май 2025 г. Сред 26-те предмета се включват и езиците на различните нива, на които се държат матури - например английски B1.1, английски B2, немски B1.1, немски B2 и др. Миналата година зрелостниците намалиха средните си резултати по 9 предмета (без българския), а по 17 ги увеличиха.

Както и м.г., най-високи са средните резултати на матурата по италиански език В1.2 - 91,25 т. (при 94,38 т. м.г.) и по английски език В1.1 - 90,74 т. (по английски ниво B2 средният резултат e 72.3 т., a ниво B3 т.г. няма). Най-ниски пък са оценките по изобразително изкуство и география - съответно 52.22 точки и 51.75 точки.

Най-голямо намаление на средните резултати има по изобразително изкуство - 8,3 т. по-малко от м.г. С близо 5 точки по-ниски са резултатите по италиански език ниво B2 - средно 74,8 т., а по италиански език ниво B1.1 - с 3 точки по-ниски. Следват пониженията в резултатите по химия - 74,6 т., или 2,59 т. по-малко, по английски B2 - 72 т., или 2,44 т. по-надолу, по информационни технологии - 54,3 т., или 2,16 по-ниско, по история - или 55,8 т., или 2,06 т. по-ниско, по философия - 52 точки, или 2,7 т. по-ниско, по немски B2 - 73,2 т., или 2 т. по-ниско. Незначително е понижението на средните точки по испански език ниво B2, по руски език ниво B1.1, по музика и по английски B1.

По 13 предмета средните резултатите на учениците се увеличават. Най-голямо повишение се наблюдава при матурите по испански и по френски език ниво B1.1 - съответно до 86 точки и 79 т., както и по предприемачество - 7 точки повече до 57 т. среден резултат. Следващи по скок на резултатите са матурите по френски и руски език ниво B2, по биология, по география и др. По-малко е увеличението на средния брой точки по информатика, физика, както и по математика - тук резултатите се увеличават с около 2 т. - до 77 точки.

Отлични и слаби

Общото повишение на средния резултат от матурата по български език и литература - от 57,5 на 60 точки - логично се отразява и на разбивката по оценки - двойките, тройките и четворките намаляват за сметка на отличните и много добрите оценки, които се увеличават. По-конкретно: "Отличен 6" по български т.г. са получили 11% от зрелостниците (5632 на брой), докато м.г. процентът им бе 9.7 на сто, а делът на оценките "Много добър" расте от 32,5 на 36.9%. Четворките намаляват от 33,9 на 29.5%, тройките - от 10,6 на 8,9%, а двойките - от 11,4 на 10,8%. В числово изражение двойкаджиите са 5328 души (от общо 49 106 зрелостници), а тройкаджиите - 4395. М.г. зрелостниците бяха 48 082, като "Слаб 2" получиха 5505 души, а "Среден 3" - 5118 души. Т.е. като бройка учениците със слаби оценки намаляват със 177, а тези със "Среден 3" - със 723.

Региони

Въпреки че всички 28 области у нас отбелязват повишени резултати на първата матура по български език, разликата по региони остава значима - 15 т. (при 17 т. за м.г.), показват данните.

Запазва се тенденцията най-добри да са средните резултати в София-град и Смолян - съответно средно с по 67 точки и 64 точки. Т.г. третото място е за Пловдив - 62 т., а Варна остава четвърта - с 60 т. Размествания няма при най-слабите области - в Разград резултатите остават на дъното - 51.9 т., следвани от Шумен - 52,4 т. и Силистра с 53 точки.