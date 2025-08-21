Полицаите на Пеевски поеха МВР-Кърджали

Бившият главен секретар на МВР Димитър Кангалджиев е новият шеф на Областната дирекция на МВР в Кърджали, съобщава 24rodopi.com. Той е близък на депутата от партията на Делян Пеевски Калин Стоянов. Именно по времето на Стоянов Кангалджиев беше зам.главен и изпълняващ функциите на главен секретар на МВР.

Назначението му в Кърджали сега е изненадващо като се има предвид, че той е бил на най-висшия професионален пост във вътрешното министерство, а сега оглавява просто една от дирекциите в страната. Очевидно обаче това място е много важно за хората на Пеевски, които имат там вече и кмет, който е един от активистите в партията.

Прави впечатление и, че вътрешният министър Даниел Митов, който иначе е от ръководството на ГЕРБ, не пипа хората на Калин Стоянов в МВР. Сега вече намира място и на негови хора, които са напуснали постове.

Иначе точно преди една година едно от първите неща, които направи тогавашният съвсем нов вътрешн министър Атанас Илков, който наследи точно Калин Стоянов, е да поиска освобождаването на Димитър Кангалджиев като главен секретар на МВР. Тогава Илков обяви, че с рокадите в МВР иска да сформира свой екип, с който да гарантира честни избори.

Илков обясни по онова време и защо иска смяна на Кангалджиев: „Това е отново свързано с екипа. Да не остава съмнение, че правим избори с част от стария екип. И това да бъде основание да се вклинява МВР в спиралата на това, че с този екип ние сме продължили някакви стари практики и МВР влияе на изборния процес”.

Освобождаването на Кангалджиев тогава бе осуетено, защото той излезе в болнични. „Имаме издадена заповед за назначаване на нов главен секретар, но тъй като настоящият зам. главен секретар сутринта не се яви на работа, защото е постъпил в болнично заведение, към настоящия момент процедурата не е изпълнена”, обясни Илков. И допълни: „Няма да влизам в хипотезата на „ако”. Много ще се радвам здравословният проблем да отмине бързо”.

На практика министерството няма титулярен главен секретар след освобождаването на Живко Коцев, който пък е един обвиняемите за митническата ОПГ заедно с бившата шефка на митниците. По правило главният секретар се назначава с указ на президента по предложение на правителството. Но от месеци се кара на варианта зам.главният секретар на МВР да е временен главен секретар и в този случай няма нужда от указ на държавния глава. Така е и до момента.

ОФИЦИАЛНА БИОГРАФИЯ

Роден е на 15 март 1982 г. Завършва специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ в Академията на МВР и магистратура по право в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Постъпва в системата на МВР през 2005 г. като разузнавач в отдел „Криминална полиция“ – СДВР, а след това е разузнавач в отдел „Контратероризъм“ – ГДБОП. Между 2010 и 2015 г. е началник на група „Криминална полиция“ към РУП – Костинброд. От 2015 до 2016 г. е началник на Районното управление на МВР в Ботевград. В периода 2016 – 2019 г. е началник на сектор в отдел „Криминална полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“. От 2019 до 2021 г. е началник на сектор в отдел „Специални операции“ – ГДБОП. В периода 30 май 2021 – 27 септември 2023 г. е заместник-директор на ГДБОП. На 28 септември 2023 г. е назначен за временно изпълняващ длъжността заместник главен секретар на МВР. От 30 ноември 2023 г. е назначен на поста за постоянно. От 10 април до 27 септември 2024 г. е временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР.