Минаваме към зимно часово време вероятно за последен път

В 4:00 през нощта на събота срещу неделя стрелките на часовника трябва да се върнат с един час

В 4:00, през нощта на събота срещу неделя, отново ще върнем стрелките на часовниците с час назад, за да преминем към зимното часово време. Този път обаче смяната може и да е за последно след поредна акция по темата в Европейския парламент.

След оживен дебат евродепутатите изразиха съгласие за прекратяване на сезонната смяна на часа. Този път разговорите в Брюксел дойдоха след настояване от страна на Испания. Иначе инициативата е от 2018 г., когато по предложение на Еврокомисията бе започната законодателна процедура в този дух. Проведено бе общоевропейско допитване, в което участваха 6.4 млн. граждани на ЕС и 84% от тях гласуваха премахването на часовата смяна.

През март 2019 г. Европарламентът одобри предложението на ЕК, според което до пролетта на 2021 г. всички държави трябваше да изберат едно време, в което искат да останат за постоянно. Но до финално решение не се стигна, заради липса на единодушие на съответните национални правителства. После дойде ковид пандемията, а след нея и войната в Украйна...



Испания възобнови дебата

Основната пречка си остава Съветът на ЕС, който така и не е излязъл с обща позиция. Сега, при подновената процедура, се очаква евродепутатите да отправят запитване до Съвета, който да очертае главните пречки и как да бъдат преодолени.

Само преди дни Испания възроди въпроса, само че всъщност настоява да има постоянно лятно часово време, а не да сме в астрономическото зимно.

“Както знаете, часовниците ще се сменят отново тази седмица и аз, честно казано, вече не виждам смисъл в това - заяви испанският премиер Педро Санчес. - Има много научни доказателства, че това не помага кой знае колко за пестене на енергия, а има отрицателно въздействие върху здравето и живота на хората”.

Темата първоначално не бе в дневния ред на скорошната министерска среща на върха в Люксембург. Но при пристигането си испанският секретар по енергетиката Жоан Гройзар обяви, че е поискал включването ѝ, защото "енергийната система се променя значително и е важно да се поднови дебатът, за да се намери възможно най-доброто решение”.

Същевременно представители на северните държави членки на Евросъюза неведнъж са изразявали своята загриженост, че промяната на часовите пояси има отрицателни физически и психически ефекти върху 20% от населението на Европа. Южните страни на свой ред се придържат към смяната заради икономията на ток и и заради ползите за туризма през лятото заради допълнителния час дневна светлина.

За да реализира идеята си испанският премиер Санчес ще трябва да убеди поне 15 от 27-те страни членки, или пък група държави, в които живее поне 65% от населението на ЕС, да подкрепят идеята. И да се надява не повече от 3 държави да бъдат категорично "против".

Настроенията в България

Още през 2018 г. Министерството на енергетиката направи анкета, в която участваха над 17 000 души и 96% гласуваха “за” спиране на сезонните промени на часовото време, като 51% подкрепиха лятното, 38% - зимното, а 7% не можаха да решат кое по им харесва.

В рамковата позиция на страната ни бе записано, че смятаме за необходимо да се запази хармонизиран режим на равнище ЕС в случай на преустановяване на сезонните промени.

По повод новите дебати от енергийното министерство заявяват, че няма те да изготвят позицията на България за новото обсъждане, защото темата вече отива към Съвета на министрите на транспорта и така водещо ще е министерството на транспорта и съобщенията.