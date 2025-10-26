Медия без
Преминахме към зимното часово време

Днес, 04:08

Тази сутрин в 04:00 часа преминахме към зимното часово време и върнахме стрелките на часовника с час назад. Преминаването към зимно или лятно часово време е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

През март 2019 г. ЕП гласува да бъде спряна практиката за преминаване към лятно и зимно часово време с един час през пролетта и есента до 2021 г. Съветът на ЕС обаче все още не е изразил собствена съвместна позиция. Тази седмица дебатите дали да сменяме часовниците два пъти в годината бяха възобновени по инициатива на Испания, която смята, че смяната на времето е остаряла мярка и официално поиска възобновяване на дискусията в рамките на Европейския съюз.

„Подкрепата за премахването на смяната на времето варира в различните страни от ЕС. В Германия 70% от гражданите я определят като „безсмислена“, по данни на агенция "Форза". В Швеция (58%) и Дания (56%) мнозинството също е против, сочи проучване на "Югов" от 2023 г. Португалия, Гърция и Кипър по-рано се обявиха срещу отмяна на сега действащата система, докато Франция заяви, че е отворена за обсъждане. За да бъде приета промяна, е необходимо квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС, т.е. подкрепа от поне 15 държави членки, представляващи 65% от населението на ЕС. 

