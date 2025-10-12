Желязков призова общините да съберат несъбрани 1 млрд. лв. данъци

Премиерът Росен Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента местни данъци в размер на 1 милиард лева. Това стана по време на годишното заседание на Националното сдружение на общините в деня на местното самоуправление в Албена. Премиерът обеща неизразходваните средства от общините да останат в техните бюджети, без да ги връщат както досега в централния бюджет. В неделя кметовете обсъждаха теми като справяне с кризи и бедствия.

„Страховете от това, какво предстои през януари, страховете от това дали ще има злоупотреби, притесненията от инфлация, от ръст на цените – това ще бъдат теми, които ще вълнуват обществото поне през първите шест месеца на 2026 г.“, каза Желязков, цитиран от БНТ.

"Рекордна събираемост на приходните агенции. Рекордна – защото имаме 15% ръст на събираемостта по отношение на данъците. По отношение на другите вземания има известен резерв. Имаме около 1 млрд. несъбрани задължения за местни данъци и такси – най-вече по отношение на данък недвижими имоти и данъка върху сделки с МПС-та.“, заяви още премиерът. и обяви, че „неизразходваните средства няма да бъдат възстановявани в централния бюджет. Те остават в общините.“ Министър-председателят увери, че средства в общинската инвестиционна програма ще има. "В момента има 220 споразумения, които са за 3,8 млрд. лв., като общата ни задача е до 2027 г. този ресурс да бъде реализиран.“, заяви той.

Едва 71 общини са заявили готовност за въвеждане на системата на принципа „замърсителят плаща“, каза още министър-председателят Росен Желязков в речта си по време на Годишната среща. Министър-председателят припомни, че с промените в Наказателния кодекс ще бъде инкриминирано изхвърлянето на битови, производствени и строителни отпадъци. “Трябва да има превенция и тази превенция е носенето на наказателна отговорност”, добави Желязков.

Пред кметовете премиерът очерта кое е най-голямото предизвикателство за България. „Заявките, които направихме в началото на мандата, бяха следните: финансова стабилност, макроикономическа стабилност, покриване на конвергентните критерии, така че България от 2026 г. да бъде част от еврозоната; възстановяване на плащанията по ПВУ, по-добро управление на оперативните програми и по-добра събираемост и изсветляване на икономиката".