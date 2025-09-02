Медия без
Премиерът скастри шефа на Фискалния съвет заради ДДС

Росен Желязков е разбрал от медиите, че заместникът му Атанас Зафиров е на посещение в руския съюзник Китай

Днес, 16:11
Росен Желязков отговаря на въпроси на журналисти в Бургас, където официално бе открита информационната кампания за въвеждането на еврото.
Пресслужба на МС
Росен Желязков отговаря на въпроси на журналисти в Бургас, където официално бе открита информационната кампания за въвеждането на еврото.

"Правителството няма намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест", заяви премиерът Росен Желязков пред журналисти в Бургас. Това бе неговият отговор на въпрос ще се вдигат данъци -  по повод на изказване на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, че лошото състояние на бюджета ще наложи повишение на ДДС от 20 на 22 процента.

Желязков, който обикновено е доста дипломатичен в коментарите си, атакува доста остро Дянков, който бе финансов министър в първото правителство на ГЕРБ. "Гледайте кой го казва и съдете дали новината не е фантасмагория. Правителството, ако е имало намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, щеше да го заяви ясно и категорично. А това се заявява първо с актове на кабинета, второ с комуникация от страна на кабинета, където са предложенията към законодателя, и със закона за бюджета за следващата година", поясни министър-председателят. И подчерта, че правителството няма да вдига данъци, но "ще се стреми към финансова дисциплина, нормално обвързване на приходите и разходите и по-балансиран бюджет.

Шефът на Фискалния съвет обаче не е единственият, който предупреждава, че изпълнителната власт е поела по опасен дълг на високи бюджетни дефицити и бързо нарастване на държавния дълг. Редица независими икономисти, бивши министри и зам.-министри също алармират за рисковете и за все по-неизбежното увеличение на данъци и/или осигуровки, ако разходите не бъдат поставени под строги рестрикции. 

"България върви към румънски вариант", заяви пред NOVA NEWS бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев (северната ни съседка държи черния рекорд на ЕС по висок бюджетен дефицит, бел. ред.). "На този бюджет всичко му е лошо. Беше предвидено да приходите да растат с близо 30% годишно. Няма нормален икономист, който да смята, че това е възможно. Направиха го, за да вържат козметично дефицита на 3%, а всъщност се очертава той да бъде много повече. Но моите критики са към разходите - това е поредното правителство, което не полага никакво усилие за намаляването им - няма съкращения, оптимизации", коментира Василев. И добави: "Надявах се новото правителство да губи по-малко време в оправдания с миналото и да полага повече усилия. За съжаление то избра друг подход - колата се беше засилила надолу отпреди и вместо да ударят спирачки, те я засилват още повече. Не знам кой ще оправя нещата после".

Любомир Дацов, бивш зам.-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет, също предупреждава, че ако не се "ударят спирачки" на разходите, ще се наложи вдигане на данъци. 

И от авторитетни международно институции препоръчват мерки за подкрепа на приходите, при това не от вчера. Световната банка смята, че България трябва да увеличи местните данъци - най-вече облагането на недвижимите имоти. Европейската комисия също посочва, че данъчните оценки на сградите у нас трябва да се осъвременяват периодично и че отстъпките за основно жилише трябва да се целеви - само за социално слабите, а не "на калпак".  

 

"Фалшиви новини"

"Абсолютно фалшива новина" - така премиерът Желязков коментира твърденията, че цените растат заради въвеждането на еврото. Инфлацията се дължи на естествени икономически процеси и е е свързана с бързото увеличаване на доходите, каза той, като  призна, че има проблем: "Имаме голямо предизвикателство по отношение на подготовката на бюджета за 2026 година. Обвързването на голяма част от доходите, и не на последно място - на тези в публичния сектор, с минималната и договорената работна заплата, ще доведе до огромен ръст на разходите. А това от своя страна се явява и основен генератор за инфлация." 

Въпреки това признание премиерът смята за безпочвени упреците към правителството за тегленото на милиарди заеми - защото парите щели са отидат в икономиката, а не за вдигане на заплати и пенсии. "Ние няма да си позволим и тази година, и за 2026-а да наливаме средства от дълг за доходи. Тези пари ще бъдат в икономиката - за публични разходи, свързани с инфраструктура, свързани с развитието на енергетиката, свързани с развитието на общините", зарече се Желязков.

 

Безразличие

От коментара му пред журналистите се разбра, че премиерът е научил от медиите, че двама от неговите колеги в кабинета - вицепремиерът Атанас Зафиров и регионалният министър Иван Иванов, са на посещение в Китай. Зафиров, който е лидер на БСП, една от формациите в управляващата коалиция, оглави делегация от соцпартията на военния парад в Пекин на 3 септември.

Желязков предположи, че Зафиров и Иванов обменят партиен опит с китайските си колеги. Той заяви, че инициативата за посещението е на "Позитано" 20 и няма нищо общо с българското правителство. Накрая оправда нежеланието си да заеме позиция за визитата в най-близкия съюзник на Русия с това, че ако коалиционните партньори се взират в различията си, много лесно спойката на правителството ще бъде изгубена.

 

