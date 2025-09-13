Медия без
Румъния се готви да увеличи рязко данък сгради

13 Септ. 2025
Румъния се опитва да се бори с голям дефицит и е принудена да приема много непопулярни мерки.
Румъния, която прибегна до драстични мерки по увеличаване на данъци и свиване на разходи в опит да се бори с рекорден дефицит, планира драстично увеличение на данък сгради и други местни данъци. Северната ни съседка възнамерява да отмени и редица съществуващи данъчни облекчения в опит да свие минуса в хазната. 

"Значително увеличение на данъците върху сградите, земята и транспортните средства, главно за физически лица, е включено в проекта за изменение на Данъчния кодекс във втория законодателен пакет, за който правителството пое отговорност в парламента", пише adevarul.ro. В публикацията се проследяват в детайли планираните данъчни изменения за гражданите и бизнеса, както и причините за тях.  

"Данъчното облагане на недвижимите имоти е в дневния ред на правителството от няколко години като част от ангажимента, поет в PNRR (Националния план за възстановяване и устойчивост) за данъчна реформа, и е също така предложение, представено в анализа на данъчната система на Световната банка“, цитира изданието данъчни експерти. Специалистите обаче допълват, че макар и да не са неочаквани, промените са значителни и касаят всички категории данъкоплатци.   

"Пакет 2 от фискалните мерки предвижда увеличение на данъчната основа на квадратен метър сгради и данъчната основа на хектар земя с приблизително 170%. Например, сградите с железобетонни конструкции или външни стени от изпечена тухла или други материали, получени в резултат на топлинна и/или химична обработка, понастоящем имат данъчна основа от 1000 леи/кв.м, а с промените в Пакет 2 от фискалните мерки тя се увеличава на 2677 леи/кв.м.

1. Промени, засягащи физическите лица
• Данъчната основа на квадратен метър за жилищни сгради и земя се увеличава с приблизително 170%, според експерти на PwC. Данъчната ставка не може да бъде по-ниска от определената за 2025 г. 

• Данъчната основа за регистрираните превозни средства се увеличава между 5% и 146%, в зависимост от стандарта за замърсяване (включително за хибридите). За електрическите автомобили се въвежда фиксиран данък от 40 леи/година. 

• Специалният данък върху недвижими и движими имоти с висока стойност (жилищни сгради с облагаема стойност над 2,5 милиона леи и автомобили с покупна стойност над 375 000 леи) се увеличава от 0,3% на 0,9%. 

• Допълнителните намаления за данък върху сградите, отпускани въз основа на възрастта на сградата, се отменят.

• Улесненията за земя, използвана за туристически услуги, се отменят. 

• Отменят се освобождаванията/намаленията за имоти, притежавани от лица с ниски доходи, кръводарители, лица с увреждания, както и за определени видове земя (например деградирана, замърсена, млада горска земя, земя в археологически обекти, земя извън застроени райони в защитени природни зони). 

2. Промени, засягащи юридическите лица
• Данъчната основа  на квадратен метър земя се увеличава с около 170%. 

• Данъчната основа на регистрираните превозни средства се увеличава с между 5% и 146%, в зависимост от стандарта за замърсяване (включително за хибридите).  

• Премахват се редица изключения за определени категории сгради, като например тези, които са собственост на културни/хуманитарни фондации, институции под координацията на Министерството на образованието или спортни федерации. 

• Въвеждат се нови категории освободени от данък сгради и земи (например нови сгради и свързани с тях земи от инвестиции в производство, съхранение и логистика – освобождаване от данък за 2 години от приемането).

• Отменят се облекченията за земи, използвани за туристически услуги. 

• Местните съвети вече не могат да предоставят освобождавания/намаления за специални категории земи (земи в археологически обекти, земи извън застроени райони в защитени природни зони и др.).

• За земи, регистрирани за собствена сметка, освобождаването се предоставя за 2 години (в сравнение с 5 години преди това само за земи извън застроени райони). 

• Отменени са освобождаванията за определени видове транспорт (образователни институции, транспорт на пчелни кошери, спешни случаи, електрически превозни средства и употребявани превозни средства, регистрирани като запас). 

В публикацията се изтъква и съществуващата възможност тези промени да влязат в сила не от 2026 г., каквото е първоначалното предложение, а през 2027 г. - заради проблеми с необходимостта от изграждането на допълнителни информационни системи за имотите. Очаква се резкия скок в местните налози да стабилизира финансите на общините, но да доведе и до множество съдебни спорове и обжалвания. 

ДЕФИЦИТ

Както "Сега" писа, Румъния прибегна към извънредни мерки заради рекордно висок дефицит от 9.3% от БВП за 2024 г. - много над ограничението за дефицита от 3% по правилата на Брюксел. В отговор правителството е принудено да приеме тежки непопулярни мерки като замразяване на пенсии и заплати, отпадане на бонуси, вдигане и въвеждане на нови данъци. ДДС вече се увеличи от 19 на 21% от август. Предвижда се рязко свиване на част от администрацията. Фискалните мерки предизвикаха политически скандали и големи обществени протести на засегнати групи.

