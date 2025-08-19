Борисов изхвърли ключов кадър на ГЕРБ в Пловдив

ГЕРБ свали доверието си от един от най-влиятелните политици в Пловдив - Радослава Ташкова, която до днес бе административен секретар на партията. Днес в Пловдив е имало партийна среща на "герберите", на която е станало ясно, че от София ИК и Бойко Борисов свалят доверието си от нея, съобщи Plovdiv24.bg. Ташкова е приела решението на съпартийците си.

Решението следва скандала, който Ташкова - заместник-председател на ОбС-Пловдив и председател на групта на ГЕРБ в местния общински съвет, заформи преди няколко седмици. Забравен включен микрофон на последната общинска сесия записа разговор, от който става че Ташкова се възмущава от мнение на Слави Георгиев, пак от групата на ГЕРБ в ОбС и квалифицира "наглостта" му да има собствено мнение с "Ай сиктир оттука". На това кметът отвръща, че се намираме в "Сложна политическа обстановка". После Ташкова заявява, че на "тази простачка Тони Стойчева (б.а. районен кмет на Пловдив, избран от жителите на район "Западен") няма да даде думата. Ташкова, заяви, че не е казвала тези думи, "На записа казвам: "Аз няма да дам думата на тази Тони Стойчева, която е Пе Пе". Тази дума, която се тиражира, не е изричана", обясни тя по-късно.