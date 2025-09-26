Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ремонти за чудо и приказ смайват в Пловдив

Хем дълги, хем нескопосани

Днес, 06:43
Пешеходна пътека за чудо и приказ.
FB/БНТ-Пловдив
Пешеходна пътека за чудо и приказ.

Красотата и удобствата си имат цена. Обаче почва да е прекалена. Такава и ситуацията в част от Пловдив с ремонтите.

Най-напред - не свършват. Става дума за район "Южен", където се правят обходният градски колектор и съпътстващи инфраструктурни дейности. От доста време сроковете са просрочени, ситуацията е непоносима, гражданите недоволстват. Това принуди кметът Костадин Димитров да разкритикува тия дни ВиК (гневът да не го обира само общината). А и да свика спешна институционална среща. За хората новината е, че.... главоболията ще продължат още дълго. Работата по бул. „Александър Стамболийски“ се очаква да приключи в края на 2026 г. След още две години - и дейностите по колекторите. Отделно през 2026 г. ще бъде разкопано Коматевско шосе. Всичко това са срокове към момента. А е ясно, че "моментите" се менят.

Покрай всичко това се разигра и направо смайващ сюжет. До детска градина "Светлина", където хората протестираха да могат да пресичат безопасно насред ремонтите, се появи пешеходна пътека за чудо и приказ - нарисувана все едно от дете, упражняващо се върху лист А4. И се оказа, че кривите жълти черти не са дело на изнервен жител, а на най-официален работник от фирма подизпълнител на ВиК. "Аз просто останах безмълвен и шокиран. Свързах се веднага с управителя на фирмата. Той веднага предприе действие, спря направата на това безумие - извикаха нови хора, които да я положат“, заяви кметът на район "Южен" Атанас Кунчев пред bTV.

Сайтът "Пловдив 24" пък съобщи за циментирано дърво. Придобивката е в квартал "Тракия", бл. 81.

Та, к'вото - такова, е накратко пловдивското положение.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Пловдив, Костадин Димитров, ремонти

Още новини по темата

Борисов се утвърди като кмет на Пловдив
04 Септ. 2025

Борисов се опитва да закърпи положението в ГЕРБ-Пловдив
02 Септ. 2025

Скандалите в ГЕРБ-Пловдив доведоха до оставка на пореден зам.-кмет
27 Авг. 2025

Борисов изхвърли ключов кадър на ГЕРБ в Пловдив
19 Авг. 2025

Кола връхлетя спирка в Пловдив и по чудо не уби никого
29 Юни 2025

Строежи "на къра" - несъществуваща улица получи име
28 Юни 2025

Общинско строителство "задушава" още центъра на Пловдив
13 Юни 2025

Община Пловдив ще сложи стотици коли върху терен за детска градина
11 Юни 2025

Училище е за ремонт 3 години след... двумилионен ремонт
04 Юни 2025

Ремонтиран таван падна върху ученици в Пловдив
03 Юни 2025

И пловдивските гербери бламираха кмета си
30 Май 2025

Затваря се нов участък от бул. "Стамболийски" за ремонт
25 Май 2025

Два пъти Борисов се изяви като шеф на Пловдив вместо кмета
14 Май 2025

Бунт спря мярка срещу строителството в Пловдив
12 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар