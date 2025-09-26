Ремонти за чудо и приказ смайват в Пловдив

Красотата и удобствата си имат цена. Обаче почва да е прекалена. Такава и ситуацията в част от Пловдив с ремонтите.

Най-напред - не свършват. Става дума за район "Южен", където се правят обходният градски колектор и съпътстващи инфраструктурни дейности. От доста време сроковете са просрочени, ситуацията е непоносима, гражданите недоволстват. Това принуди кметът Костадин Димитров да разкритикува тия дни ВиК (гневът да не го обира само общината). А и да свика спешна институционална среща. За хората новината е, че.... главоболията ще продължат още дълго. Работата по бул. „Александър Стамболийски“ се очаква да приключи в края на 2026 г. След още две години - и дейностите по колекторите. Отделно през 2026 г. ще бъде разкопано Коматевско шосе. Всичко това са срокове към момента. А е ясно, че "моментите" се менят.

Покрай всичко това се разигра и направо смайващ сюжет. До детска градина "Светлина", където хората протестираха да могат да пресичат безопасно насред ремонтите, се появи пешеходна пътека за чудо и приказ - нарисувана все едно от дете, упражняващо се върху лист А4. И се оказа, че кривите жълти черти не са дело на изнервен жител, а на най-официален работник от фирма подизпълнител на ВиК. "Аз просто останах безмълвен и шокиран. Свързах се веднага с управителя на фирмата. Той веднага предприе действие, спря направата на това безумие - извикаха нови хора, които да я положат“, заяви кметът на район "Южен" Атанас Кунчев пред bTV.

Сайтът "Пловдив 24" пък съобщи за циментирано дърво. Придобивката е в квартал "Тракия", бл. 81.

Та, к'вото - такова, е накратко пловдивското положение.