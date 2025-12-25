Заснежени и хлъзгави пътища затрудняват движението в страната

Снежни и хлъзгави пътища затрудняват движението в почти цялата страна, разказва БТА . Тежка е пътната обстановка във Видин, Смолян и планинските проходи, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Снежната покривка във Враца е 5–6 см, няма сигнали за проблеми. На пътя към Чирен е имало снегонавявания и се почистват терените. Няма данни за спряно електроподаване. В центъра на града пешеходните площи са почистени.

В повечето общини на област Монтана вали лек сняг, пътищата са проходими при зимни условия. В равнинната част на региона снежната покривка е 2-3 сантиметра, а в планинската – малко повече. Заради техническа повреда в тежкотоварен камион, за няколко часа тази сутрин е било затруднено движението по пътя Лом-Козлодуй в района на село Ковачица в община Лом. Пътят вече е освободен.

В област Плевен обстановката не е усложнена. Пътните настилки са мокри, валежите са от дъжд и сняг, придружени от силен вятър. Въпреки предприетите действия, поради силния вятър се наблюдава задържане на снежна покривка на места.

Всички пътища в Русенско са проходими при зимни условия, в едно село има регистрирани проблеми с електрозахранването.

Около 15 см е снежната покривка в курорта Пампорово. Пътищата в Смолянска област са проходими при зимни условия, няма въведени ограничения. Пътните настилки са мокри, във високите зони вали слаб сняг.

Опесъчени са пътищата към Витоша, обработват се със смеси против заледяване, съобщиха от Столична община. Започват обработки на опасни и стръмни участъци в столицата.

На проходите Шипка и Хаинбоаз вали сняг. Пътната настилка е заснежена и обработена.

Пътищата в област Търговище са проходими. Настилките са мокри, почистват се и се опесъчават. Най-силен е валежът в района на Търговище и Попово. Видимостта е добра.

По-тежка е обстановката в района на Арчар, Видинско, съобщават от Meteo Balkans. Там има натрупан сняг и километрични задръствания от автомобили.

Заради паднали електропроводи без ток останаха населени места в общините Видин, Бойница, Кула и Брегово във Видинска област. Аварийните екипи започнаха работа по отстраняването на повредите още през нощта. Очаква се електрозахранването да бъде възстановено в светлата част на деня.

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха пред БТА от Планинска спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК). Облачно е, като температурите са около 0 градуса. В Пирин видимостта е намалена, вали по-обилно сняг, а в по-ниските планински части вали дъжд и сняг. В Стара планина, на връх Ботев, има ураганен вятър, допълниха от ПСС. Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие.

Фериботната платформа, обслужваща граничния преход "Оряхово - Бекет", временно преустановява работа поради лоши метеорологични условия – силен порив на вятъра и мокър сняг, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция". Платформата се намира на българска територия. Няма изчакващи моторни превозни средства. При подобряване на метеорологичните условия, нормалният ритъм на работа ще бъде възстановен.

Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, както и на ГКПП "Калотина" на вход за леки автомобили. През граничния преход "Капитан Петко Войвода - Орменон" няма да бъдат допускани товарни автомобили на вход и изход от България към Гърция. Причината е стачна блокада на гръцка територия.