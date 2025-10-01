Обсъжда се отпадане на ковид добавката за новите пенсии

Отпадане на ковид добавката за новите пенсии, по-висок максимален осигурителен доход срещу отпадане на тавана за пенсиите и по-високи минимални осигурителни прагове, но без увеличение на процентите осигурителна тежест. Това са част от вижданията на социалното министерство за промени в пенсионната система, които днес социалният министър Борислав Гуцанов коментира на блиц контрол в социалната комисия.

Гуцанов очерта някои принципни положения, които очаква да се запазят в рамките на работата по пътната карта за стабилизиране на системата. Най-сигурното от тях е вече казваното до този момент уверение, че не се обсъжда увеличение на възрастта за пенсиониране поне до 2037 г., когато приключват заложените в Кодекса за социално осигуряване стъпки.

По отношение на осигурителните вноски може да се стигне и до спорове в работната група. Както е известно, в средносрочната бюджетна прогноза е заложено увеличение на две стъпки - с 1 процентен пункт от 2027 и с още 2 пр.п. от 2028 г. Сега обаче социалният министър коментира, че не трябва да се увеличават осигуровки поне за 2026-2027 г. "Ако има други виждания, вече ще бъдат обсъждани с другите ведомства. Нашето виждане на министерството е, че не трябва да се пипат процентите и това не е на дневен ред", коментира Гуцанов.

Министърът определи като най-важни борбата със сивата икономика и справедливостта в системата. "Една четвърт от икономиката на България е сива и това е изключително високо ниво", коментира той. Според него именно тук са най-големите резерви за по-големи приходи и в пенсионната система, и от данъци в бюджета. Наред с проверките на инспекцията по труда, Гуцанов очерта и други мерки. Една от тях е увеличението на максималния осигурителен доход, който сега е 4130 лв. "Дали да стане 4430 лв. или малко повече, нека МФ да си каже - но да, това е възможно", каза Гуцанов. С това обаче трябва да отпадне или да бъде увеличен таванът на пенсиите, добави той.

За пръв път от доста време се говори и за актуализиране на минималните осигурителни прагове. От 10 години те растат само с минималната заплата, т.е. само в най-ниските нива, защото работодателите отказват преговори със синдикатите за останалите. "Последната регулировка е направена 2015-2016 г. Тук има огромно разминаване, защото за 10 години много работещи специалисти остават на минималния праг. Нали не вярваме, че един главен счетоводител работи за минимална работна заплата? Явно се плаща по някакъв друг начин. Ако искаме реална борба със сивата икономика, актуализацията на минималните осигурителни прагове по професии е голяма възможност. Това трябва да стане със съгласие между синдикати, работодатели и

МТСП“, коментира Гуцанов. Тъй като работодателите едва ли ще се върнат на масата на преговорите, не е ясно какво може да се направи тук.

За ковид добавките социалният министър обяви, че според министерството те трябва да отпаднат за новите пенсионери. От пандемията насам не само съществуващите пенсии, но и всички бъдещи получават автоматично твърда сума от 60 лв. при изчислението им и от години се говори, че няма никаква логика бъдещите пенсионери да получават компенсация за отминалата пандемия. Тъй като не може да се намаляват пенсии, отпадането на добавката ще засегне единствено бъдещите пенсии и новите пенсионери. "Завареното положение остава каквото е, но няма причина за новите пенсионери да има ковид добавка", каза Гуцанов.

Другият стремеж на министерството е да не се замразяват майчински и обезщетения за безработица. Предложението на министъра за бюджет 2026 ще бъде втората година на майчинството да се увеличи на 1100 лв. при 780 лв. сега, а при предсрочно връщане на работа майката да има право заедно със заплатата да получава и 75% от обезщетението. Сега този процент е 50%.

ОБЕЩАНИЕ

Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%. Това обяви премиерът Росен Желязков в приветствие към пенсионерите на днешния Международен ден на възрастните хора. Това е и първата новина за намеренията на правителството по отношение на пенсиите за следващата година.

Вдовишката добавка беше увеличена от 26,5 на 30% от 1 юли 2024 г. Преди това дълги години не беше пипана. По последни данни на НОИ, които са за първото тримесечие на тази година, вдовишки добавки получават 667 359 пенсионери.

Според Кодекса за социално осигуряване пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. Тя не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.