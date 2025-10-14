Медия без
Двама души са с изгаряния след пожар в дом за възрастни хора

Днес, 09:46
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Двама души са получили изгаряния при пожар в Дом за възрастни хора във Варна. Сигналът е подаден в 00:42 ч., а пристигналите на място пожарникари установили, че гори една стая и покривът на едноетажна сграда. 

На терасата двама мъже викали за помощ, което наложило незабавни действия по тяхното спасяване. И двамата пострадали са били трудноподвижни и са с изгаряния по тялото.  Откарани са с линейки в клиниката по изгаряния на Военноморската болница.

Във Варна е възникнал още един инцидент – при пожар в апартамент е обгазен 43-годишен мъж. Причината е забравена храна във фурната.

Други двама души са пострадали при пожари в страната – 80-годишен мъж е обгазен при пожар в къща в Каспичан, а 77-годишна жена – при подобен инцидент в Панагюрище.

През последните 24 часа пожарните екипи са потушили общо 59 пожара, 20 от които с материални щети.

 

