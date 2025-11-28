Два "сенчести руски танкера" експлодираха в Черно море

Експлозии на два санкционирани след инвазията в Украйна танкера се случиха днес в черноморските води на Турция. Според специализирани източници, съдовете са собственост на Китай, последният им известен флаг е на Гамбия, били са част от т.нар руски сенчест флот, заобикалящ санкциите. Конкретиките са неясни все още. Турските власти провеждат спасителна акция, според някои данни има ранени хора.

Най-напред морски портали съобщиха за експлозия и пожар в машинното отделение на танкера „Кайрос“ (Kairos), намиращ се на около 52 мили северно от Босфора. Новината бе разпространена и от "Ройтерс". Имаше хипотеза, че съдът се е натъкнал на мина и може да потъне. Съдът от тази година е под санкциите на ЕС и Великобритания, като по-рано е имал друго име. 25-членният екипаж е евакуиран, но вероятно има пострадали хора. Според обясненията на моряците причината за инцидента е външен удар. Корабът е плавал без товар. Последният му курс с петрол е бил от Новоросийск към индийското пристанище Парадип, откъдето се връщал. Към танкера като част от спасителната мисия са се насочили 12 влекача, както и кораби на турската брегова охрана.

Малко по-късно турските власти публикуваха информация за втори танкер - "Вират" (Virat). Данните на моряците са сходни - "ударен". Съдът бил на рейд източно от "Кайрос" - без поръчки и товар. В машинното отделение е засечен гъст дим. На борда е имало 20 членове на екипажа, те са в добро състояние. Този танкер е бил санкциониран и от САЩ.

Сайтове съобщават, че са опитали да се свържат с публично вписаните агенции, управляващи танкерите. Контакт не е установен. Причините и за двата инцидента са неясни официално към момента.