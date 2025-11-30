Медия без
Жертвите в Хонконг са вече 146

Според шефа на полицията още ще се увеличат

Днес, 13:51
EPA/BGNES
Китайци носят цветя в памет на загиналите в пожара

Броят на жертвите от пожара, който опустоши жилищен комплекс в Хонконг миналата седмица, се увеличи до най-малко 146 загинали, съобщи полицията.

Служители от Отдела за идентифициране на жертви на бедствия откриха още тела, след като разшириха търсенето си в още три високи сгради в Wang Fuk Court, където се случи най-смъртоносният пожар в жилищна сграда в света от 1980 г. насам.

„Към 16:00 часа броят на жертвите е 146. Не можем да изключим възможността за още жертви“, заяви на пресконференция началникът на отдела за разследване на инциденти на полицията Цанг Шук-ин, цитиран от АФП и БГНЕС.

Над 1000 души от цял Китай се събраха в жилищния комплекс в северния район Тай По в Хонконг, за да отдадат почит на жертвите днес, образувайки огромни опашки.

Властите създадоха междуведомствена разследваща група, която да разследва причините за пожара. Антикорупционният орган на Хонконг е арестувал 11 души във връзка с пожара, трима от които са били арестувани за непредумишлено убийство. Индонезийското консулство в Хонконг заяви, че най-малко седем индонезийски граждани са загинали в пожара.

Филипински работник също е загинал, съобщи консулството в Манила.

Службата по строителство на Хонконг нареди временно спиране на работата по 30 частни строителни проекта в целия град.

 

