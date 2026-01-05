Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Заплатите вече са в евро без подписване на анекси към трудовите договори

Годишните данъчни декларации на фирмите за 2025 г. ще се подават до юни в лева, но плащането ще става в евро

Днес, 12:45
Pixabay

Данъци, декларации, заплати, банкови сметки - всичко в бизнеса преминава към евро, но не всичко изисква действие от страна на фирмите. В следващите месеци компаниите ще декларират данъци и финансови резултати в лева за 2025 г., но ще извършват плащанията към държавата в евро. Заплатите на служителите ще се превеждат в евро, без да се налагат промени в банковите сметки или подписване на анекси към трудовите договори. 

Това стана ясно по време на уебинар, организиран от DIGI PAY, с помощта на експертите от консултантската и одиторска компания Baker Tilly SEE.

Данъците - декларирани в лева, заплащани в евро

Смяната на лева с единната европейска валута ще доведе до различен начин, по който фирмите декларират и заплащат данъци и осигуровки. Така например ДДС за месец декември ще бъде декларирано в левове през януари, но заплащането или възстановяването на данъка ще става в евро. Годишните данъчни декларации на фирмите за 2025 г. ще се подават до юни в лева, но плащането също ще става в евро. Авансовите вноски за корпоративен данък за 2026 г. вече ще се декларират и заплащат в евро, но ще има калкулация, която се съставлява от 2025 г. 

Експертите съветват фирмите да проверяват в системите на НАП и НОИ дали са правилно отразени първите плащания към държавата в новата валута. По данъчно-осигурителната сметка постъпват всички данъци на юридически лица- корпоративен данък, ДДС, данък при източника, данък дивидент, всички здравни и осигурителни плащания. „Мислейки си, че например плащаме ДДС, ако има открито друго данъчно задължения на компанията, е възможно да бъде закрито то“, предупредиха експертите.

Заплати в евро, но без нови анекси

От миналото лято в България е въведен електронен трудов запис – електронен документ, в който работодателят вписва данните, свързани със заетостта на служителя или работника, както и всички настъпващи промени в тях. В този запис възнагражденията ще се преизчисляват автоматично в евро, като законът предвижда закръгляване в полза на служителя.

Всички действащи трудови договори ще продължат да са в сила без подписване на анекси, свързани с преминаването към новата валута. Банковите сметки, по които се превеждат възнагражденията на служителите, остават без промяна. Съответно не се изисква и обявяване на нови сметки в НОИ за получаване на обезщетения за временна нетрудоспособност и майчинство.

През 2026 г. командировъчните на служителите и изплащаните бонуси ще бъдат в евро. Ще се наложи и корекция на вътрешнофирмените правила, отразяващи промяната на валутата, но това не е необходимо да се случи в първите дни след приемането на еврото. Срокът за тези промени е до края на 2026 г.

А фактурите към партньори за декември 2025 г. се издават в лева и се плащат в евро.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

въвеждане на еврото

Още новини по темата

Малките търговци масово се оплакват от липса на евромонети
02 Яну. 2026

ЕЦБ ще освети сградата си във Франкфурт с "Добре дошла, България"
31 Дек. 2025

НАП и КЗП ще правят по 400 проверки дневно заради еврото
30 Дек. 2025

Курсът лев-евро в чейндж бюрата стигна 2 лв.

29 Дек. 2025

Проблеми с рестото в магазините се очакват през януари
29 Дек. 2025

Плащането на битови сметки ще е затруднено от 29 декември до 5 януари
26 Дек. 2025

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро
19 Дек. 2025

НАП глоби 9 търговци за надути цени
16 Дек. 2025

Трябват ли ни пари кеш на 1 януари 2026 г.?
11 Дек. 2025

Онлайн банкирането спира за няколко дни при въвеждането на еврото
11 Дек. 2025

Кой ще следи за злоупотреби след въвеждане на еврото в България?
04 Дек. 2025

Обменните бюра отчитат рекордно търсене на евро
03 Дек. 2025

Заради еврото ресторантьори заплашват да не работят в Новогодишната нощ
29 Окт. 2025

За 9 месеца са "изчезнали" над 61.6 милиона левови банкноти

20 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?