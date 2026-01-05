Пощенските клонове без проблем започнаха обмяна на левове

В първия работен ден на новата 2026 г. в над 2200 пощенски станции в страната е започнала обмяната на лева в евро.

"Навсякъде процесът върви успешно, новите броячните машини и принтери са сработили. Има достатъчна наличност от евробанкноти", каза пред журналисти във Враца вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.

Пощенските станции, натоварени със задачата да извършват и обмен на левове срещу евро, се намират в малките населени места, в които няма банкови клонове. В тях се обменят банкноти и монети от левове в евро по фиксирания курс в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице.

За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, която ще се изпълни в срок от 3 до 5 работни дни. Тази услуга обаче няма да е налична във всички над 2200 пощенски станции, а само в 950 от тях, публикувани в списък на сайта на "Български пощи" АД.

В пощенските станции смяната на парите ще е безплатна до 30 юни 2026 г. услугата е безплатна. След това до края на 2026 г. обменът ще продължи, но вероятно "Български пощи" ще наложат някаква такса.

Министър Караджов лично е сменил стотински и левове срещу евро в пощенски клон, като на път за Враца е спрял в с. Долни Богров. „Направих го изненадващо, без никой да знае там. Служителката беше подготвена, работеха и монетоброячната машина, банкнотоброячната машина, софтуерът тръгна на компютъра. Получаваме същите отзиви от всички останали пощенски станции“, заяви Караджов.

В пост във Фейсбук Караджов посочи, че цялата операция е преминала само за три минути.

По думите му в днешния ден няма много желаещи по места да обменят в пощенски станции.

Първата обмяна на евро в поща в България е станала в хасковското село Стамболийски.

В селата в Пловдивска област се отчита висок интерес за обмяната на левове в евро в пощенските клонове, информира БТА. В областта 169 станции на "Български пощи" предлагат услугата.

Много жители в град Куклен и селата Брестник и Браниполе посетиха днес пощенските станции не само за обмен на левове, но и да потърсят информация. Въпросите, които задават са: до какви суми могат наведнъж да обменят, ще се търси ли произход на средствата, могат ли да обменят монети.

В тези клонове жителите на трите населени места заплащат и битовите си сметки, като масово те правят това в левове, посочиха пощенски служители.