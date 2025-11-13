От 5 януари паркирането в синя зона в София поскъпва двойно

От 5 януари 2026 г. платеното почасово паркиране в синя и зелена зона в София поскъпва двойно. Час паркиране в Синя зона ще струва 2 евро на час, цената за паркиране в зелена зона става 1 евро на час. Променя се работното време на зоните. Синя зона ще работи от 9 до 21 часа, от понеделник до неделя, включително в празнични дни. Максимално позволеното времетраене на паркирането се увеличава от 2 на 3 часа. Зелена зона ще работи от 9 до 21 часа, от понеделник до събота, без празнични дни. Ще продължи да се паркира в нея за максимум 4 часа.

Това предвиждат одобрените промени в наредбата за организация на движението в София. Наред с поскъпването, с промените се дават гаранции, че приходите от зоните ще бъдат изразходвани за инфраструктура - част от тях по предложение на районите и голямата община, част от тях - от Центъра за градска мобилност.

Повишаването на цените на паркиране идва на фона на проведена анкета със столичани и неповишавани от 2012 г. тарифи. Вносителите на предложението - кметът и съветници от ПП-ДБ, към чиито предложения бяха добавени и текстове от изготвените промени от "Спаси София", изтъкват, че натрупаната оттогава насам инфлация е много по-голяма. Освен че поскъпват, зоните се и разширяват като граници.

Разширяване на зоните

Точните граници на Синя зона са били поправени в последния момент, като писмен вариант още няма публикуван, но съветникът Симеон Ставрев от ПП-ДБ изброи новите квартали, към които се разширяват двете зони. Синя зона вече ще включва и площад Македония + Руски паметник, Крива река, Иван Вазов, долната част на Лозенец между Канала и Свети Наум, долната част на Яворов, Оборище между Ситняково и Канала. "Зелена зона се разширява с „Банишора”, южната част на София до бул. „Каблешков“, „Гео Милев“ и „Слатина“, „Изток“ и „Изгрев“, част от „Дианабад“, „Коньовица“, „Студентски град“ и „Подуяне“. Последните две са по предложения на районните кметове”, коментира в зала Ставрев. По предложение на районния кмет в Банкя ще има уикенд зона с цена на паркиране 50 евроцента.

Много сериозно поскъпва служебното паркиране

Цените на служебното паркиране се повишават близо 3 пъти. Служебно паркомясто в Синя зона ще струва 800 евро на година, в зелена зона - 500 евро, 255 евро ще е служебният абонамент извън зоните. Ще бъде въведено и ограничения за максимално възможния брой паркоместа с режим на служебен абонамент в подзоните - до 10%. Очаква се всичко това да освободи много паркоместа за паркиране извън този режим.

Цените за стикерите за паркиране по местоживеене също се променят. За синя зона годишната цена става 150 евро - два пъти по-високо спрямо сега, за зелена зона - 100 евро - отново двоен ръст. Всички изадени винетни стикери остават валидни до дата на първоначално предвиденото изтичане, без да се доплаща. Скобата става 30 евро. Чакаме Народното събрание да приеме виртуална скоба. Паякът става 75 евро.

Предложенията за промените минаха с 35 гласа за, 12 против и 6 въздържал се.

Очаквайте подробности за начина, по който ще се изразходват приходите от зоните.