София се оказа с повишени цени на платено паркиране

София се оказа с влезли в сила по-високи цени на платеното паркиране. Върховният административен съд отмени решението на съда, с която бе наложено спиране на предварителното изпълнение на промените в наредбата за организация на движението. Решението на ВАС е окончателно. Така излиза, че в момента по-високите цени са влезли в сила и ще действат до момент, в който евентуално не бъде за пореден път спряно предварителното изпълнение. Засега ЦГМ няма да пристъпва към въвеждане на по-високите цени и ще чака юридическа позиция на СОС.

От решението на ВАС става ясно, че има много сериозен дефект в решението на Административен съд - София град. Долната инстанция спря действието на промените в наредбата, а според ВАС изменителни текстове на наредба нямат самостоятелно значение и изпълнението им не може да се спира. От решението излиза, че съдът е следвало да спре изпълнението на цялата наредба. Има проблем и със спирането на предварителното изпълнение на текстовете преди влизането им в сила. Решението на ВАС не може да се обжалва

В тази юридическа въртележка излиза, че в момента има действащи по-високи цени за паркиране в синя и зелена зона. По тези промени се води и дело по същество в страни от въпроса за предварителното изпълнение. Срещу промените в наредбата бяха подадени куп жалби, включително и от ДПС-Ново начало.

Преминаването към по-високи цени може да се окаже на свой ред временно, ако по същество спорът бъде решен в обратната посока и по-високите цени и разширението на зоните бъдат на свой ред отменени.

ЦЕНИТЕ ЗАСЕГА ОСТАВАТ БЕЗ ПРОМЯНА

Център за градска мобилност ЕАД ще изчака необходимите юридически процедури, както и нужната в тази посока позиция на Столичен общински съвет, преди да пристъпи към прилагането на приетата през ноември от общинския съвет наредба. Прилагането на разпоредбите в нея изискват и техническо време. ЦГМ ще информира своевременно своите клиенти при промени, написаха от дружеството.

А столичният кмет Васил Терзиев влезе в повече конкретика и заяви, че няма да има повишаване на цените за паркиране в следващите седмици. "Дефакто решението не означава, че от утре или в следващите седмици ще има промяна. Предстои сериозна подготовка - както организационна, така и информационна. Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и няма да се действа прибързано. Не искаме никой да бъде изненадан - независимо в каква посока се тръгне. Ще има информационна кампания и време за подготовка", обясни той.

Терзиев обърна внимание и на втората, по-съществена част от реформата, която все още е предмет на съдебно разглеждане - докладът, който регламентира как средствата от паркирането се разпределят между Центъра за градска мобилност, Столична община и районите. "Истинската реформа в паркирането не е в увеличаване на цени или разширяване на обхвата. Истинската реформа е в това всеки район, в който има или се въвежда зона, реално да вижда как средата се подобрява благодарение на средствата от паркирането - повече тротоари, по-добра поддръжка, междублокови пространства, по-добро осветление. Без тази част това не е реформа. Ще наблюдавам с голям интерес как съдът ще се произнесе по същество по тази, по-важна част от опитите ни да реформираме зонирането и паркирането в София. Защото именно тя носи реалната промяна за гражданите", заяви кметът.