Училищата са натрупали 316 млн. лв. резерви

На този фон масово липсват сапун и тоалетна хартия

Днес, 06:00
Преходни остатъци се натрупват от икономии, собствени или неусовени средства.
Илияна Кирилова
Преходни остатъци се натрупват от икономии, собствени или неусовени средства.

Училищата в страната са натрупали доста сериозна сума преходни остатъци - 316 млн. лв. Това съобщи лидерът на Синдиката на българските учителите Янка Такева на есенната академия на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

Синдикалният лидер посочи сумата по време на разговор за заплатите в сектора. Тя уверено обеща на директорите, че от началото на 2026 г. за учителите ще има 13-15% увеличение на заплатите, като тези искания на синдиката вече са представени на финансовото министерство. 

Такева обаче нахока директорите, че правят огромни преходни остатъци. "316 млн. лв. бяха преходните остатъци за цялата образователна система за миналата година. Така сте се лишили от средства за оправяне на материалната база, за увеличаване на заплатите и др. Недейте да страдате от синдрома на бедния човек, да икономисвате пари", заяви тя. И обясни, че трудно се мотивира пред финансовото ведомство, от което я питат как така иска например 260 млн. лв. за заплати, а в системата има 316 млн. лв. По думите й колкото повече училищата пестят пари, толкова повече захранват другите бюджетни организации - всяка година българското образование давало по 16 млн. лв. на здравеопазването, което после не ги връщало.

"Вижте Асен Александров (доскорошен директор на 51-во училище и председател на Съюза на ръководителите в средното образование - бел. ред.) - той има 0 лева преходен остатък. Вижте 119-то училище (ръководено от лидера на Съюза на работодателите Диян Стаматов - бел. ред.) - то има 13 лв. преходен остатък. Учете се от лидерите си", похвали тя двамата председатели на директорски организации. И посъветва членовете им: "Харчете си с кеф!".

Ако сумата от 316 млн. лв. условно се раздели на 2300 училища, за всяко от тях средно би се получил 137 хил. лв. преходен остатък. За големите училища това е незначителна сума, но все пак би могла да покрие закупуването поне на сапун за тоалетните, какъвто масово липсва в българските училища.

Стаматов обясни пред "Сега", че преходните остатъци са неизхрачени средства от бюджета на училището, които могат да се харчат по две линии - за заплати и за материална база. При решението за отпускането им се взема мнението на Обществения съвет в училищата. "Винаги съм апелирал да не се правят големи преходни остатъци. Средствата са планирани за тази календарна година. Щом се оставят за следващата, значи училището не ги е използвало за дадена предвидена дейност", коментира Стаматов. Той обясни, че понякога директори трупат по-големи преходни остатъци, за да могат да си позволят по-голям ремонт в училището. "При нас няма как на година да заделим повече от 50 хил. лв. за ремонт, но това стига само за елементарни закърпвания", даде за пример той.

 

Преходни остатъци

Преходни остатъци на училищата се натрупват по няколко начина: от икономии - ако например има незаети щатове, от неусвоени средства - ако училището не изразходи напълно отпусната държавна събсидия за издръжка, от собствени приходи - наем, дарения и др., или пък от национални програми или проекти, които не са изразходвани в рамките на текущата бюджетна година и се прехвърлят за следващата. Те могат да се ползват за същите цели, за които са дадени - за заплати, осигуровки, издръжка, ремонти и др. Ако са от собствени приходи, училището може да реши да ги ползва по-гъвкаво, напри. за награди. Ако не се използват до края на годината, средствата от национални програми или проекти също могат да формират остатък, но те са целеви и подлежат на използване или връщане.

 

 

