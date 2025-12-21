Медия без
Кюстендил привлича лекари с общински жилища

Днес, 08:23

Кюстендил решава тежкия хроничен проблем за българското здравеопазване - липсата на лекари - чрез финансови стимули и социални придобивки, съобщи Нова тв. Общината стартира специализирана програма за задържане на млади кадри и вече има резултат - три медицински сестри и шестима лекари са регистрирани в МБАЛ "Никола Василиев“. 

Програмата за привличане на кадри е структурирана в два основни етапа. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов пояснява, че общината осигурява общински жилища за лекари, които не са от града. Към момента вече са предоставени шест апартамента на доктори, които работят в местната болница.

Вторият стълб на програмата са месечните стипендии. За лекарите общата сума възлиза на 900 лева (500 лв. от болницата и 400 лв. от общината). За медицинските сестри подкрепата е в размер на 800 лева месечно (по 400 лв. от двете институции) за целия период на обучение.

Директорът на лечебното заведение Димитър Стоилов определя инициативата като "глътка въздух“, особено за отделенията с най-остър кадрови дефицит. Срещу месечна стипендия специалистите се задължават да работят в болницата в Кюстендил за срок от 5 години след завършването си.

