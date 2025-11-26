Прокуратурата: Претърсванията са срещу ОПГ около "Историческия парк"

Фейсбук Претърсвания има в няколко имота в село Неофит Рилски, където къща има и лидера на Величие Ивелин Михайлов

Софийска градска прокуратура (СГП) обяви, че мащабната съвместна специализирана операция с Комисия за противодействие на корупцията (КПК) е срещу организирана престъпна група (ОПГ) около "Историческия парк".

На територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски и със съдействието на множество служители от структурите на МВР се извършват претърсвания и се изземват веществени доказателства.

Акцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпност, свързана с корупция, твърди прокуратурата. "Предмет на разследване са обстоятелства, свързани с образуване и ръководене на организирана престъпна група около „Исторически парк“ АД, действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 г. до 2025 г. включително", разказва прокуратурата. Групата била структурирана и създадена с цел длъжностни присвоявания, измами, пране на пари.

В рамките на разследването по искане на наблюдаващия прокурор в СГП Софийски градски съд е дал 37 разрешения за извършване на претърсвания и изземвания на апартаменти, автомобили, в т. ч. и обиски на лица. Действията са започнали в сряда, 26.11.2025 г., и продължават и към момента.

Часове по-рано бе пусната информацията, че антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие“. Това стана през всички национални телевизии с твърденията, че има и задържани.

Обявено бе, че разследването е по твърдения, съдържащи се в публикации в медиите и сигнали от народни представители, свързани с дейността на финансова пирамида, ръководена от лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов и се натъртваше, че самият Михайлов не е сред задържаните.

„Нахълтали са в дома при семейството ми, взели са телефона на жена ми и си ровят“, заяви самият депутат, цитиран на страницата на "Величие" във Фейсбук и припомни, че пред медиите е заявил, че очаква подобна акция. И че тя е свързана с неговото нежелание партия „Величие“ да стане част от политическото статукво в България.

„Нямам от какво да се притеснявам – ще се случи онова, което Бог е отредил – аз ще имам смирението да приема съдбата си. В крайна сметка, ако народът ни се примирява да живее в беззаконие – това е неговата свободна воля.“, посочва още той.

„Крайната цел е партия „Величие“ да бъде унищожена, за да не пречи в удобния политически пейзаж“, заявява Ивелин Михайлов.

По-късно той пусна и видео, в което казва: "Не съм имал нищо общо с властта, как КПК ще ме разследват. Те са "бухалките".

"Сутринта са влезли у дома и у всички мои познати. Някои от тях нямат нито общо с бизнеса ми, но са искали да ударят навсякъде. На всеки неудобен му измислят нещо и после чакат да има договорка ... Няма да се предадем и да клекнем, но най-вероятно ще ни очернят и няма да можем да извършваме политическа дейност. Вероятно ще ми искат имунитета.

Поздравления за полицаите, че не са правили грозни схеми, а са дали време на децата ми да отидат на училище. Имам едно съобщение, то ще бъде пуснато, дори да съм вътре. Всичко съм заснел", казва лидерът на "Величие".

По-късно той обяви, че съпругата и счетоводителят му били задържани.

Политическа партия "Величие": Няма акция, претърсвания или задържане на наши членове

Нито един член, офис или структура на „Величие“ в страната не е бил обект на обиск, претърсване, привличане като обвиняем или задържане. Това написаха в позиция от партия "Величие"

"Разпространението на подобни внушения е в пряк конфликт с Конституцията на Република България, която защитава честта, достойнството и доброто име на гражданите, политическите общности и правото на участие в политическия живот", пишат още от партията.

"Опитите да се внуши, че „Величие“ е „ударена“, „разследвана“ или „разбита“, представляват политическа провокация и медиен натиск, които обслужват интересите на установения партиен олигархичен модел на партия „Мафия“ – политико-медиен конгломерат, превърнат в инструмент на партийната мафия. Чрез поръчкови заглавия, внушаващи вина без факти, се цели не само да бъде увредено името на „Величие“, но и да се създаде атмосфера на терор, в която гражданите да бъдат отклонени от реалния демократичен избор. Това е недопустима намеса в политическия процес и атака срещу политическия плурализъм, залегнал като основен принцип в Конституцията", отбелязват още от "Величие".

ПП „Величие“ заявява и, че няма да позволи на манипулативни и обслужващи нечисти интереси медийни конструкции да накърняват репутацията на партията и нейните членове.