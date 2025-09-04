ПП поиска да се прекрати изборът на антикорупционна комисия

Днес ПП внесе предложение за прекратяване на процедурата за избор на състав на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и откриване на нова процедура.

От партията на Асен Василев се аргументират с това, че "сегашният процес, наложен от управляващото мнозинство, е белязан от сериозни дефицити – скъсени срокове, липса на реален обществен и медиен контрол, непрозрачни правила и съмнения за конфликт на интереси сред членовете на номинационната комисия".

Депутатите от ПП смятат също, че концепциите на кандидатите за КПК са показали "липса на визия за промяна – вместо ясни реформи и конкретни индикатори за ефективност, видяхме клишета и апологии на "приемствеността"".

"Ако тя (процедурата – бел.а.) бъде продължена, резултатът ще е орган без доверие – нито в обществото, нито сред европейските ни партньори, и ще имаме още по-безскрупулна комисия, която работи в пряко нарушение на конституционния принцип за върховенство на правото и на ангажиментите ни към ЕС", обобщават опасенията си от партията.

Днес следобеда трябваше да се проведе заседание на парламентарната антикорупционна комисия, на която ПП щяха да поискат да се разгледа предложението им. То обаче неочаквано беше отменено, при това без обяснение. Комисията се оглавява от Мая Димитрова от БСП-ОЛ. Лена Бориславова от ПП, която представи проекторешението на нейната партия пред медиите, каза, че доводът за отмяната на заседанието е бил дългата работа на пленарната зала днес. Пленарното заседание обаче приключи около 40 минути преди насроченото заседание на комисията.