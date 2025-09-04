Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПП поиска да се прекрати изборът на антикорупционна комисия

Ако процедурата бъде продължена, резултатът ще е орган без доверие, смятат от партията

Днес, 19:01
Лена Бориславова
БГНЕС
Лена Бориславова

Днес ПП внесе предложение за прекратяване на процедурата за избор на състав на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и откриване на нова процедура.

От партията на Асен Василев се аргументират с това, че "сегашният процес, наложен от управляващото мнозинство, е белязан от сериозни дефицити – скъсени срокове, липса на реален обществен и медиен контрол, непрозрачни правила и съмнения за конфликт на интереси сред членовете на номинационната комисия".

Депутатите от ПП смятат също, че концепциите на кандидатите за КПК са показали "липса на визия за промяна – вместо ясни реформи и конкретни индикатори за ефективност, видяхме клишета и апологии на "приемствеността"".

"Ако тя (процедурата – бел.а.) бъде продължена, резултатът ще е орган без доверие – нито в обществото, нито сред европейските ни партньори, и ще имаме още по-безскрупулна комисия, която работи в пряко нарушение на конституционния принцип за върховенство на правото и на ангажиментите ни към ЕС", обобщават опасенията си от партията.

Днес следобеда трябваше да се проведе заседание на парламентарната антикорупционна комисия, на която ПП щяха да поискат да се разгледа предложението им. То обаче неочаквано беше отменено, при това без обяснение. Комисията се оглавява от Мая Димитрова от БСП-ОЛ. Лена Бориславова от ПП, която представи проекторешението на нейната партия пред медиите, каза, че доводът за отмяната на заседанието е бил дългата работа на пленарната зала днес. Пленарното заседание обаче приключи около 40 минути преди насроченото заседание на комисията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Комисия за противодействие но корупцията, КПК

Още новини по темата

Втори съд поряза КОНПИ за бившия шеф на фонда за лечение на деца
01 Септ. 2025

Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
29 Авг. 2025

Пътят на кандидатите на управляващите за КПК е отворен
28 Авг. 2025

Сред шефовете на регулатори има милионери
24 Авг. 2025

Новата КПК няма да прави проверки на санкционирани по "Магнитски"
22 Авг. 2025

Изслушват кандидатите за КПК на 22 август
15 Авг. 2025

ПП сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство на КПК

11 Авг. 2025

ЕК следи внимателно дискусиите за закриване на КПК
09 Авг. 2025

ПП-ДБ се усъмни в трети член на комисията за избор на КПК
08 Авг. 2025

Кандидатите за КПК отговарят ще разследват ли по списъка "Магнитски"
07 Авг. 2025

ПП-ДБ поиска да се отстрани шефът на комисията за избор на КПК
05 Авг. 2025

ПП и ДБ влязоха в задочен спор за КПК
01 Авг. 2025

Изборът на КПК се оплете в обвинения за конфликт на интереси
31 Юли 2025

Пеевски официално предложи да се закрие КПК
30 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар