ПП сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство на КПК

От ''Продължаваме Промяната'' са изпратили писмо до Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до еврокомисаря по правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, в което изразяват сериозни притеснения относно избора на политически неутрален и независим ръководен орган на КПК".

"Въпреки сериозните съмнения за политическа обвързаност и необходимостта да се преразгледа състава на Номинационната комисия за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), днес тя се събра и започна работа по избора. В тази връзка днес „Продължаваме Промяната“ изпрати писмо до Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до еврокомисаря по правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, в което изразява сериозни притеснения относно избора на политически неутрален и независим ръководен орган на КПК", съобщиха от пресцентъра на коалицията.

Според ПП стартиралият процес на подбор за ръководство на КПК се развива в изключително съкратени срокове, които не осигуряват достатъчно време за номинации и за адекватен обществен контрол. Налице са сериозни процедурни и съдържателни опасения относно състава на Номинационната комисия, която играе решаваща роля в предварителния подбор на кандидатите за КПК.

В писмото се цитират две становища до парламентарната Комисия по превенция и противодействие на корупцията, внесени от депутати от ПП-ДБ:

В първото становище се отбелязва, че двама членове на Номинационната комисия – Силвия Къдрева и Венера Милова – не отговарят на изискванията за независимост по чл. 3 от Правилата на Номинационната комисия: Къдрева е поддържала преки йерархични и професионални отношения с двама кандидати за членове на КПК допреди два месеца, което поражда явни съмнения относно нейната безпристрастност.

Милова пък е заемала последователни ръководни административни длъжности в институции, управлявани от ГЕРБ, както на местно, така и на национално ниво, което показва силно политическо обвързване с партията, чиито кандидати сега тя трябва обективно да оценява.

Становището заключава, че и двамата членове следва да бъдат незабавно заменени.

Второто становище се отнася до процедурни нарушения при назначаването на член на Номинационната комисия от Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). Според официалния протокол от заседанието на ВАдвС от 23 юли 2025 г., назначаването на Нина Седефова като член на Номинационната комисия е взето по време на извънредно заседание, на което част от членовете на ВАдвС са изразили сериозни опасения относно спазването на действащите процедурни правила. Поради кратките срокове, поставени от парламента, не е спазен Законът за адвокатурата, който изисква извънредните заседания да се провеждат присъствено, с най-малко 14-дневно писмено предизвестие и при физическото присъствие на две трети от членовете на Съвета.

"Допълнително в медийни публикации са отправени твърдения за близки професионални връзки с политически обвързани лица за г-жа Седефова, включително и факта, че синът ѝ е адвокат на депутат от ДПС-Ново Начало в дело тип SLAPP срещу разследващи журналисти. В становището се призовава парламентарната Комисия по превенция и противодействие на корупцията официално да изиска разяснения от ВАдвС и г-жа Седефова, преди тя да продължи да изпълнява ролята си в Номинационната комисия'', се казва в позицията на ПП.

Избор

Адвокат Мария Даскалова, сегашният шеф на дирекция "Противодействие на корупцията" в Комисия за противодействие на корупцията /КПК/ Стоян Петков и неговият заместник Петър Коев бяха допуснати до изслушване като кандидати за членове на КПК.

Номинационната комисия не допусна в следващия етап Аделина Натина – Зиколова заради непълнота във внесените от нея документи, като ѝ даде тридневен срок за предоставянето им. Въпроси възникнаха около декларацията ѝ за имущество и интереси, както и декларация-съгласие за проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Натина - Зиколова е издигната от фондацията на Мустафа Емин.

Допустимостта на Аделина Натина-Зиколова ще бъде разгледана пак на 15 август.

Членове на Номинационната комисия са Венера Милова - главен секретар на Министерството на правосъдието, адвокат Нина Седефова, която е член на Висшия адвокатски съвет, Калин Калпакчиев - член на Върховния касационен съд, Айсун Акджиев - главен секретар на омбудсмана) и Силвия Къдрева - заместник-председател на Сметната палата.

Спорове и съмнения

Споровете за членовете на КПК започнаха още със сформирането на специалната номинационна комисия, която бе оглавена от Силвия Къдрева. От ПП-ДБ обаче изразиха съмнение, че Къдрева се намира в конфликт на интереси, понеже до неотдавна влизаше в ръководството на КПК, а нейни служители са били именно Стоян Петков и Петър Коев. Самата Къдрева заяви, че участието ѝ в процедурата не е проблем защото, по думите ѝ, не представлява свързано лице по смисъла на антикорупционния закон и няма личен интерес от избора на бившите си колеги.

От ПП-ДБ изразиха съмнение и в безпристрастността на Венера Милова, която е главен секретар на правосъдното министерство, управлявано от Георги Георгиев, който бе депутат от ГЕРБ. Пред журналисти в парламента депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова заяви, че Милова е заемала високи длъжности в Столична община и Самоков при кметове на ГЕРБ.

ПП-ДБ откриха и трети повод за притеснение - зам.-шефа на комисията Нина Седефова. В становище до парламента от обединението казват, че процедурата по избора на КПК "протича при изключително съкратени срокове и ограничена възможност за обществен контрол". Те разказват, че Висшият адвокатски съвет (ВАдС), който определи Седефова за номинационната комисия, е взел решението си на заседание, проведено чрез Zoom и Viber, въпреки че Законът за адвокатурата предвижда присъствена форма за извънредни заседания и 14-дневно предизвестие.

Изисквания

Изискванията за избора на член на КПК са наличието на българско гражданство, свидетелство за съдимост, да не са заемали позиции в политически кабинет, орган на изпълнителната власт, кандидатите да не са били членове на Европейския парламент или на Народното събрание, припомня БГНЕС.

Изискванията за допустимост са 7 години юридически стаж или стаж в службите за сигурност и обществен ред, диплома за висше образование, декларация за имуществено състояние, писмено съгласие и писмена концепция.