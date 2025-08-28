Пътят на кандидатите на управляващите за КПК е отворен

Изключително благоприятно за кандидатите на властта се развива процедурата за избор на новите членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Те са получили най-високи оценки след изслушването им, проведено миналата седмица. Това се вижда от доклада на номинационната комисия, която изслуша претендентите и е направила класирането.

Най-високо е оценен Стоян Петков – понастоящем директор на специализираната дирекция "Противодействие на корупцията" в КПК, който е получил 135 точки; следва го Петър Коев – заместник на Петков в същата дирекция, със 121 точки; и адвокатът Мария Даскалова със 118 точки (не става ясно от доклада какъв е най-високият възможен брой точки - бел.а.). И тримата са номинации на мнозинството.

Четвъртият кандидат е Аделина Натина-Зиколова, която има едва 63 точки. Тя е предложена от неправителствената организация "Фондация Креативна общност", близка до партия "Величие", и поради тази причина може да се смята за единствената опозиционна кандидатура. Случайно или не, нейното представяне е най-ниско оценено.

Номинационната комисия беше създадена по силата на действащия антикорупционен закон, приет през 2023 г. от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС. В нейната работа участват представители на различни институции - Сметната палата, омбудсмана, Върховния касационен съд, правосъдното министерство и Висшия адвокатски съвет. Оглавява се от Силвия Къдрева - зам.-председател на Сметната палата и доскоро член на КПК. Заради последното Къдрева получи обвинения от ПП-ДБ, че се намира в конфликт на интереси, тъй като практически е бивш ръководител на двама от кандидатите - Стоян Петков и Петър Коев, които са служители на антикорупционната комисия.

Парламентът не е длъжен да се съобразява с класирането на номинационната комисия. Но след като е толкова благоприятно за номинациите на управляващите, можем да очакваме, че те с удоволствие ще го вземат предвид.

Сега предстои кандидатурите да бъдат обсъдени от парламентарната антикорупционна комисия, която може евентуално да проведе допълнително изслушване. След това номинациите влизат в пленарната зала, където ще се проведе дебат и гласуване. Изборът става с обикновено мнозинство, след като заради решение на Конституционния съд отпадна изискването в закона кандидатите да се избират с мнозинство от две трети. Това на практика гарантира предварително успеха на претендентите на властта.

Представяне

Тук и там в доклада могат да се видят критични бележки за кандидатите на управляващите - вероятно дело на по-опозиционно настроени членове на номинационната комисия (засега не са публикувани отделните становища на членовете, а само общите оценки - бел.а.).

За Стоян Петков например е записано, че не са известни негови публични прояви, с които да показва подкрепа в защита на върховенството на правото и независимостта на съдебната власт; не е отговорил пълно на въпрос за стандартите на ЕС в областта на борбата с корупцията; няма практически опит в установяването на конфликти на интереси и несъответствия в имуществото на висши държавни служители. "При отговора на въпроса за проверка на сигнал срещу съдия не показа рефлекс за възможността по този начин да се увреди съдебната независимост", пише в доклада за Петков. Критично е отбелязано, че той е дал обща положителна оценка на КПК, без да говори за същностна промяна в работата на органа.

Част от негативните бележки към него се повтарят и в писмената оценка за заместника му Петър Коев. Що се отнася до Мария Даскалова, за нея се посочва, че няма опит в превенцията на корупцията, установяването на конфликт на интереси и декларирането на имущество. В последните две области се отбелязва, че "кандидатът не беше убедителен по време на изслушването". Същото се казва за Аделина Натина-Зиколова (и тя е адвокат по професия - бел.а.). И за двете адвокатки се подчертава, че нямат административни умения и опит, не са работили в екип и нямат изяви в подкрепа на независимата съдебна власт.