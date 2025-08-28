Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пътят на кандидатите на управляващите за КПК е отворен

Те получиха най-високи оценки от номинационната комисия, която ги изслуша и класира

28 Авг. 2025Обновена
Четиримата претенденти за комисията преминаха през публично изслушване миналата седмица.
БГНЕС
Четиримата претенденти за комисията преминаха през публично изслушване миналата седмица.

Изключително благоприятно за кандидатите на властта се развива процедурата за избор на новите членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Те са получили най-високи оценки след изслушването им, проведено миналата седмица. Това се вижда от доклада на номинационната комисия, която изслуша претендентите и е направила класирането.

Най-високо е оценен Стоян Петков – понастоящем директор на специализираната дирекция "Противодействие на корупцията" в КПК, който е получил 135 точки; следва го Петър Коев – заместник на Петков в същата дирекция, със 121 точки; и адвокатът Мария Даскалова със 118 точки (не става ясно от доклада какъв е най-високият възможен брой точки - бел.а.). И тримата са номинации на мнозинството.

Четвъртият кандидат е Аделина Натина-Зиколова, която има едва 63 точки. Тя е предложена от неправителствената организация "Фондация Креативна общност", близка до партия "Величие", и поради тази причина може да се смята за единствената опозиционна кандидатура. Случайно или не, нейното представяне е най-ниско оценено.

Номинационната комисия беше създадена по силата на действащия антикорупционен закон, приет през 2023 г. от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС. В нейната работа участват представители на различни институции - Сметната палата, омбудсмана, Върховния касационен съд, правосъдното министерство и Висшия адвокатски съвет. Оглавява се от Силвия Къдрева - зам.-председател на Сметната палата и доскоро член на КПК. Заради последното Къдрева получи обвинения от ПП-ДБ, че се намира в конфликт на интереси, тъй като практически е бивш ръководител на двама от кандидатите - Стоян Петков и Петър Коев, които са служители на антикорупционната комисия.

Парламентът не е длъжен да се съобразява с класирането на номинационната комисия. Но след като е толкова благоприятно за номинациите на управляващите, можем да очакваме, че те с удоволствие ще го вземат предвид.

Сега предстои кандидатурите да бъдат обсъдени от парламентарната антикорупционна комисия, която може евентуално да проведе допълнително изслушване. След това номинациите влизат в пленарната зала, където ще се проведе дебат и гласуване. Изборът става с обикновено мнозинство, след като заради решение на Конституционния съд отпадна изискването в закона кандидатите да се избират с мнозинство от две трети. Това на практика гарантира предварително успеха на претендентите на властта.

Представяне

Тук и там в доклада могат да се видят критични бележки за кандидатите на управляващите - вероятно дело на по-опозиционно настроени членове на номинационната комисия (засега не са публикувани отделните становища на членовете, а само общите оценки - бел.а.).

За Стоян Петков например е записано, че не са известни негови публични прояви, с които да показва подкрепа в защита на върховенството на правото и независимостта на съдебната власт; не е отговорил пълно на въпрос за стандартите на ЕС в областта на борбата с корупцията; няма практически опит в установяването на конфликти на интереси и несъответствия в имуществото на висши държавни служители. "При отговора на въпроса за проверка на сигнал срещу съдия не показа рефлекс за възможността по този начин да се увреди съдебната независимост", пише в доклада за Петков. Критично е отбелязано, че той е дал обща положителна оценка на КПК, без да говори за същностна промяна в работата на органа.

Част от негативните бележки към него се повтарят и в писмената оценка за заместника му Петър Коев. Що се отнася до Мария Даскалова, за нея се посочва, че няма опит в превенцията на корупцията, установяването на конфликт на интереси и декларирането на имущество. В последните две области се отбелязва, че "кандидатът не беше убедителен по време на изслушването". Същото се казва за Аделина Натина-Зиколова (и тя е адвокат по професия - бел.а.). И за двете адвокатки се подчертава, че нямат административни умения и опит, не са работили в екип и нямат изяви в подкрепа на независимата съдебна власт.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КПК, Комисия за противодействие но корупцията, номинационна комисия

Още новини по темата

Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
28 Авг. 2025

Сред шефовете на регулатори има милионери
24 Авг. 2025

Новата КПК няма да прави проверки на санкционирани по "Магнитски"
22 Авг. 2025

Изслушват кандидатите за КПК на 22 август
15 Авг. 2025

ПП сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство на КПК

11 Авг. 2025

ЕК следи внимателно дискусиите за закриване на КПК
09 Авг. 2025

ПП-ДБ се усъмни в трети член на комисията за избор на КПК
08 Авг. 2025

Кандидатите за КПК отговарят ще разследват ли по списъка "Магнитски"
07 Авг. 2025

ПП-ДБ поиска да се отстрани шефът на комисията за избор на КПК
05 Авг. 2025

ПП и ДБ влязоха в задочен спор за КПК
01 Авг. 2025

Изборът на КПК се оплете в обвинения за конфликт на интереси
31 Юли 2025

Пеевски официално предложи да се закрие КПК
30 Юли 2025

Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
28 Юли 2025

Н. Денков: Пеевски иска да разбие коалицията ни с ДБ, но няма да стане
27 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар