Изслушват кандидатите за КПК на 22 август

Днес, 11:45
Номинационната комисия за избор на членове на КПК.
Номинационната комисия ще изслуша следващия петък  четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията.

Мария Даскалова, Петър Коев, Стоян Петков и Аделина Натина-Зиколова са кандидатите за членове на КПК.

Изслушването ще се проведе в 10.30 ч.

В началото на седмицата възникна казус с документите на Аделина Натина-Зиколова. Днес бяха разгледани допълнителни изискуеми документи и информация от  Натина-Зиколова – декларация за имущество и интереси – Част II Интереси, в съответствие със Закона за противодействие на корупцията, и декларация-съгласие за проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, съответно и отговорите на ведомството. 

Председателят на Комисията по досиетата уведомява, че не са открили документи, установяващи принадлежност на Аделина Натина-Зиколова към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия. От Адвокатската колегия в Габрово също уведомяват, че Аделина Натина-Зиколова има необходимия изискуем стаж, съгласно Правилата.

Приета беше и методика за оценка на кандидатите и показатели за оценка. Критериите бяха представени от съдия Калин Калпакчиев. 

Първият критерий е "Нравствени и професионални качества на кандидата и неговата квалификация и опит", като максималната оценка е 10 точки. Първият показател от този критерий – "Морални качества на кандидата", се изразява в спазване на правилата за етично поведение, способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт. За това се полагат 3 точки. Вторият показател в рамките на първия критерий са "Професионални качества", включващ задълбочени знания в областта на мерките за противодействие на прояви на корупция от лица, заемащи публични длъжности, установяване на конфликт на интереси и установяването на несъответствие в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности (5 точки). Третият показател от този критерий е "Професионалният опит". По този показател се полагат две точки.

Вторият критерий е "Специфична подготовка и качества, както и мотивация на кандидата за заемане на длъжността член на КПК". За него максималният брой точки е 10. Първият показател по този критерий е специфичната подготовка и качества на кандидата, които се изразяват в наличие на квалификация за конкретно определената длъжност, практически опит в областите на противодействието на корупцията, установяването на конфликт на интереси и установяването на несъответствие в декларираното имущество на лицата, заемащи публични длъжности, да притежава ръководни и административни умения, аналитични способности (6 точки). Вторият показател е мотивацията за заемане на длъжността, което се отразява в заявените от кандидата причини и основания за заемане на длъжността член на КПК, умения за работа в екип, за мотивиране на колеги, за търсене и носене на отговорност (4 точки). 

Третият критерий е "Концепцията на кандидата". За това се полагат също 10 точки. Първият показател е анализ и оценка на състоянието на дейността на органа за противодействие на корупцията (3 точки), очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност (3 точки) и набелязване на цели за развитие и мерки за тяхното достигане (4 точки).  

