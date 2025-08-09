ЕК следи внимателно дискусиите за закриване на КПК

“Европейската комисия следи внимателно дискусиите относно евентуалното закриване или реформиране на Комисията за противодействие на корупцията… Създаването на Комисията за противодействие на корупцията е важен елемент от българския план за възстановяване и устойчивост и една от основните реформи, които България се е ангажирала да изпълни в областта на борбата с корупцията. Структурната и оперативната независимост и автономност са ключови изисквания за правилното и ефективно упражняване на функциите на един такъв специализиран орган за борба с корупцията.“

Това коментираха в отговор на въпроси на “Сега” относно внесения законопроект за закриване на КПК и политическите коментари, че въпросът ще се съгласува в Брюксел. “Сега” попита изрично ЕК възможно ли е технически България да се откаже от тази реформа, след като само преди месец предоговори плана за възстановяване и изпрати второ искане за плащане по него. Ключово изискване по второто плащане бе именно влизането в сила на нови процедурни правила за избора на членове на КПК. На този фон и в контекста на ареста на кмета на Варна Благомир Коцев от ДПС-Ново начало предложиха директно закриване на комисията, като предложението доведе до разцепление в ПП-ДБ. Проектът на групата на Делян Пеевски обаче не бе допуснат за разглеждане в правна комисия в седмицата преди ваканцията на парламента заради липсата на становища по него.

“По правило Комисията не коментира такива вътрешнополитически дебати. Комисията обаче следи отблизо развитието в държавите членки на ЕС, включително в България, по-специално в контекста на плана за възстановяване и устойчивост, годишния доклад относно върховенството на закона и европейския семестър”, допълват в отговора си от ЕК.