Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЕК следи внимателно дискусиите за закриване на КПК

Структурната и оперативна независимост на такъв орган са ключови, изтъква Брюксел

Днес, 18:13
Сградата на ЕК в Брюксел.
Уикипедия
Сградата на ЕК в Брюксел.

“Европейската комисия следи внимателно дискусиите относно евентуалното закриване или реформиране на Комисията за противодействие на корупцията… Създаването на Комисията за противодействие на корупцията е важен елемент от българския план за възстановяване и устойчивост и една от основните реформи, които България се е ангажирала да изпълни в областта на борбата с корупцията. Структурната и оперативната независимост и автономност са ключови изисквания за правилното и ефективно упражняване на функциите на един такъв специализиран орган за борба с корупцията.“

Това коментираха в отговор на въпроси на “Сега” относно внесения законопроект за закриване на КПК и политическите коментари, че въпросът ще се съгласува в Брюксел. “Сега” попита изрично ЕК възможно ли е технически България да се откаже от тази реформа, след като само преди месец предоговори плана за възстановяване и изпрати второ искане за плащане по него. Ключово изискване по второто плащане бе именно влизането в сила на нови процедурни правила за избора на членове на КПК. На този фон и в контекста на ареста на кмета на Варна Благомир Коцев от ДПС-Ново начало предложиха директно закриване на комисията, като предложението доведе до разцепление в ПП-ДБ. Проектът на групата на Делян Пеевски обаче не бе допуснат за разглеждане в правна комисия в седмицата преди ваканцията на парламента заради липсата на становища по него.  

“По правило Комисията не коментира такива вътрешнополитически дебати. Комисията обаче следи отблизо развитието в държавите членки на ЕС, включително в България, по-специално в контекста на плана за възстановяване и устойчивост, годишния доклад относно върховенството на закона и европейския семестър”, допълват в отговора си от ЕК. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КПК, Комисия за противодействие на корупцията

Още новини по темата

ПП-ДБ се усъмни в трети член на комисията за избор на КПК
08 Авг. 2025

Кандидатите за КПК отговарят ще разследват ли по списъка "Магнитски"
07 Авг. 2025

ПП-ДБ поиска да се отстрани шефът на комисията за избор на КПК
05 Авг. 2025

ПП и ДБ влязоха в задочен спор за КПК
01 Авг. 2025

Експерти вещаят хаос заради идеите на Пеевски за КПК
01 Авг. 2025

Изборът на КПК се оплете в обвинения за конфликт на интереси
31 Юли 2025

Пеевски официално предложи да се закрие КПК
30 Юли 2025

Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
28 Юли 2025

Н. Денков: Пеевски иска да разбие коалицията ни с ДБ, но няма да стане
27 Юли 2025

Борисов: Вече нямаме мнозинство, щом Пеевски премина към ПП-ДБ
26 Юли 2025

Съдия Калин Калпакчиев влезе в комисията за избор на шефове на КПК
25 Юли 2025

Управляващите посочиха своите фаворити за КПК
23 Юли 2025

В Комисията против корупцията имало списък за удряне на 88 кметове от ПП-ДБ
20 Юли 2025

Ивайло Мирчев: Вече има Комисия на Пеевски за удари срещу опозицията
19 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар