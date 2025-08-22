Новата КПК няма да прави проверки на санкционирани по "Магнитски"

В бъдещия си нов състав Комисията за противодействие на корупцията (КПК) едва ли ще се самосезира да разследва български граждани, включени в санкционни списъци за корупция от външни юрисдикции. Това се разбра от отговорите на кандидатите да заемат трите позиции, които днес се изслушват от специалната Номинационна комисия в парламента. Заседанието започна в 10:30 часа и продължи до 15:40. Предстои комисията да направи доклад за изслушването, да оцени кандидатите и да информира антикорупционната комисия на парламента.

Кандидатите за членове на КПК са четирима - Аделина Натина-Зиколова, Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков. Повече за кандидатите - вижте тук.

Паралелно с развиващата се процедурата по избор, лидерът на ДПС Делян Пеевски, който е санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, внесе законопроект за закриване на комисията. Свой проект за реформа на КПК внесе и ПП-ДБ, която сочи комисията като бухалка на Пеевски.

"Тази държава, която е направила тази санкции и ние ги приемаме, защото е велика държава, не е дала никакви материали за това кой какво е направил, за да бъде санкциониран. Търсенето на такива данни явно затруднява прокурорите, ако постъпят нови доказателства и нови данни от държавата, която е санкционирала българските граждани, може да а се започне проверка, по старите мисля, че е излишно да се работи", обяви пред комисията Мария Даскалова, цитирана от "Дневник", по повод въпросите, свързани със санкциите.

Лидерът на ДПС не е единственият българин, санкциониран по "Магнитски". В черния санкционен списък на САЩ са още бизнесменът Васил Божков, бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, двама бивши директори на АЕЦ "Козлодуй" - Иван Генов и Александър Николов, лидерът на партията "Русофили" Николай Малинов, както и бившият енергиен министър Румен Овчаров от БСП, бившият зам.-председател на Бюрото за контрол на СРС Илко Желязков. Санкциите на Великобритания са срещу Пеевски, Желязков и Божков.

Коев, който и в момента работи в комисията, е категоричен, че законопроектът за закриване на КПК не трябва да бъде приеман. "КПК, по мое лично мнение, към момента работи достатъчно добре и ефективно", заяви той, цитиран от БГНЕС.

Колкото до санкциите "Магнитски", и той обясни, че ЕС не признава и прилага санкции и законодателството, които са извънтериториални. "Такова е и становището на Върховния административен съд (ВАС) в решенията си, които са по закона "Магнитски", че той няма приложение на територията на България", поясни Коев. Според него прокуратурата и компетентните национални власти са направили всички възможни проверки на санкционираните. Според него, ако комисията занапред бъде сезирана за някого от списъците, няма пречка да го провери.

"Доколкото на мен ми е известно, при включването на лица по закона "Магнитски", които имат наложени санкции, на българската държава не са предоставени никакви факти и аргументи защо тези лица биват санкционирани по закона "Магнитски", подчерта и Натина. Тя също посочи, че Европейската комисия има директива по този въпрос, така че няма как български гражданин да бъде разследван по закона "Магнитски", ако не бъде сезиран с конкретната жалба и с конкретни факти и обстоятелства за извършено престъпление. По думите ѝ, ако в КПК бъде внесен такъв сигнал, срещу което и да било лице, с конкретни факти, ще бъде направена проверка и ще бъде разследвано. "Но само защото едно лице е санкционирано по друг закон в друга държава не би могло да се извърши такава проверка. Още повече, законът е политически", каза още Натина и допълни, че комисията е надпартийна и не може да показва пристрастия.

Членове на Номинационната комисия са главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, адв. Нина Седефова от Висшия адвокатски съвет, Калин Калпакчиев от Върховния касационен съд, главният секретар на омбудсмана Айсун Акджиев, заместник-председателя на Сметната палата Силвия Къдрева.