Кандидатите за КПК отговарят ще разследват ли по списъка "Магнитски"

Към тях има и въпроси ползвали ли са изкуствен интелект за концепциите си

Днес, 12:26
Законодателят Пеевски има санкции за корупция както от САЩ, така и от Великобритания. В България обаче властите не откриват проблем.
Използвали ли сте езикови модели с изкуствен интелект в помощ при разработването на концепцията Ви? Трябва ли Комисията за противодействие на корупцията (КПК) да се самосезира и да разследва български граждани, включени в санкционни списъци за корупция от външни юрисдикции? Какво мислите за законопроекта за закриване на КПК на Делян Пеевски?

Това са част от въпросите, зададени от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) към тримата кандидати за членове на КПК. Процедурата по избор се развива в момента пред Народното събрание, като лидерът на ДПС Делян Пеевски, който е санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, паралелно внесе законопроект за закриване на комисията. Свой проект за реформа на КПК внесе и ПП-ДБ, която сочи комисията като бухалка на Пеевски.

Лидерът на ДПС не е единственият българин, санкциониран по "Магнитски". В черния санкционен списък на САЩ са още бизнесменът Васил Божков, бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, двама бивши директори на АЕЦ "Козлодуй" - Иван Генов и Александър Николов, лидерът на партията "Русофили" Николай Малинов, както и бившият енергиен министър Румен Овчаров от БСП, бившият зам.-председател на Бюрото за контрол на СРС Илко Желязков. Санкциите на Великобритания са срещу Пеевски, Желязков и Божков.

Кандидатите първо ще бъдат изслушани от номинационната комисия, като самата тя е обект на скандал. Очаква се комисията да зададе всички въпроси на БИПИ на кандидатите.

Кои са кандидатите за КПК - вижте тук.

БИПИ имат и индивидуални въпроси към тримата кандидати. Общите са осем на брой. Освен свързаните с това дали биха се самосезирали срещу Пеевски и какво мислят за проектозакона му, има питания и как би текла проверката на задължението висшите държавни длъжности да декларират криптовалути и членства в тайни и/или неформални организации и общества. Други въпроси са какви мерки биха предприели за повишаване на ефективността и легитимността на Комисията пред обществото, как биха се запазили от политически натиск и как ще се гарантира защитата на подаващите сигнали за корупция.

