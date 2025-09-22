В Русия присъда за масово убийство е по-ниска отколкото за антивоенни постове

Двама са осъдени само на 9 и 8 години за смъртта на 50 души

Тровенето на руснаци и убийството им е по-безопасно, отколкото писането на антивоенни постове в социалните мрежи. Днес беше произнесена присъдата на производителите на алкохолния продукт „Мистър сидър“, от който в Русия починаха 50 души, съобщи NEXTA. Собственикът на компанията Анар Хюсейнов получи 9 години затвор. Доставчикът на спирт Артьом Айрапетян — 8 години.

По данни на следствието, предприемачите добавяли етилов спирт в ябълков сок, за да ускорят производството на напитката. Една от партидите спирт била закупена от хора, които го откраднали от склад на полицията. Стоката нямала документи, нито била проверявана за качество и безопасност.

По-късно се оказало, че спиртът е метилов и с него били произведени 48 хиляди литра алкохолни напитки под търговските наименования „Мистър сидър“ и „Лето сидър“. 30 хиляди литра били продадени на дребно, в резултат на което през лятото на 2023 г. загинали 50 души, а още 66 получили отравяния с различна степен на тежест.

Бандитите, които със своя смъртоносен бъркоч убиха петдесет души, получиха по-малки присъди от гражданите, които се изказаха против войната: 12 години затвор за Андрей Евсеев за тениска с надпис SLAVA UKRAINI. 12 години затвор за Игор Якуничев за антивоенни видеа. 24 години затвор за родения в Украйна Роман Сабадаш по дело за „държавна измяна“. 17 години затвор за Тимофей Ашчеулов по три политически обвинения.

--------

Главният прокурор на Русия Игор Краснов е купил недвижими имоти за 1,5 млрд. рубли - около 16 милиона долара, след началото на войната, като ги е оформил на името на бившата си съпруга и на 2-годишния им син. Специално на сина се води апартамент на стойност 9 милиона долара в хиперлуксозна кооперация срещу Кремъл.

Фондът за борба с корупцията публикува разследване за придобиването на елитни недвижими имоти от семейството на главния прокурор Игор Краснов на обща стойност около 1,5 милиарда рубли след началото на войната с Украйна.

Според данните от разследването през 2022 г. Ана Краснова е придобила апартамент с площ 165 кв. м в елитния жилищен комплекс „Живот в Плюшчиха“ в центъра на Москва, чиято стойност се оценява на 370 милиона рубли - към 4 милиона долара, както и паркомясто за 5,5 милиона рубли. Година по-рано в същата сграда апартамент е купил и съпругът на родната сестра на главния прокурор — Владимир Левченко. Скоро Краснов от главен прокурор ще стане председател на Върховния съд на Русия.