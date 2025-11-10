Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Партиите в САЩ се разбраха за край на бюджетната блокада

Осем демократи осигуриха гласове в Сената за приемане на временно споразумение за бюджета

Днес, 06:43
Републиканците показват табло с провалени гласувания от миналия месец за федерално финансиране на държавните служители, авиодиспечерите, военни и др.
ЕПА/БГНЕС
Републиканците показват табло с провалени гласувания от миналия месец за федерално финансиране на държавните служители, авиодиспечерите, военни и др.

Сенатът на САЩ постигна пробив с гласуването на бюджета, което ще позволи да бъде вдигната блокадата над федералните агенции, която продължава невижданите 40 дни, предават американските медии. Развръзката бе постигната, след като осем сенатори от Демократическата партия подкрепиха бюджета в разрез с партийното решение. Временното споразумение ще осигури бюджет на федералното правителство поне до края на януари.

Гласуването, което е първата част от процедурата по окончателното приемане на бюджета, бе държано отворено два часа в очакване на сенатора републиканец Джон Корнин, който трябваше да лети до Вашингтон, за да осигури ключовия последен глас, необходим за приемането на бюджета. Така вотът приключи 22:50 ч. източно време, след като Корнин бе посрещнат в залата с аплодисменти. Очаква се днес бюджетът да бъде гласуван от Камарата на представителите и подписан от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила по-късно тази седмица.

Федералните агенции на САЩ спряха почти напълно работа, след като Демократическата партия блокира бюджета в Сената. В горната камара на американския Конгрес на Републиканската партия са необходими най-малко седем гласа от опозицията, за да събере 60 гласа за приемане на бюджета. Това дава възможност на демократите да влияят на решенията. Така федералните агенции осъмнаха без бюджет на 1 октомври, което блокира почти напълно работата им. 1,4 млн. държавни служители спряха работа или работят без възнаграждения. Това доведе до проблеми с въздушния трафик и др.

Във временното споразумение няма компромис по основното искане на демократите - да се удължи действието на данъчните отстъпки по здравната програма "Обамакеър", която изтича в края на декември. Има обаче гаранции, че републиканците ще подкрепят през декември законопроект, внесен от демократите, за удължаване на субсидиите, които се ползват от над 20 млн. американци за по-евтини планове за здравно осигуряване. В него е предвидено още всички федерални служители да получат възнаграждение за периода на блокадата, въпреки че много от тях не можеха да работят. Заложени са текстове, които да осигурят двупартийна процедура по приемане на ключовия закон, както и забрана администрацията да отпуска надбюджетни средства с отделни решения. Удължава се и действието на програмата, по която 42 млн. американци получават купони за купуване на евтина храна.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, бюджетна блокада, бюджетна парализа

Още новини по темата

Колапсът на летищата в САЩ продължава
09 Ноем. 2025

Сирийският президент е в САЩ, след като бе махнат от списъка на терористите
09 Ноем. 2025

САЩ може да намалят с 10% въздушния трафик от петък
06 Ноем. 2025

Катар заплаши да спре газовите доставки за ЕС

04 Ноем. 2025

САЩ обявиха търговското споразумение с Китай
02 Ноем. 2025

Тръмп нареди да започнат изпитания на ядрени оръжия
30 Окт. 2025

САЩ свалиха изненадващо всички санкции срещу Милорад Додик
29 Окт. 2025

САЩ намаляват военното си присъствие на Източния фланг на НАТО
29 Окт. 2025

Американският Сенат не успя да наложи лятното часово време
29 Окт. 2025

САЩ и Китай отново са пред търговско споразумение
26 Окт. 2025

САЩ взривиха подводница на наркопласьори
19 Окт. 2025

Украинска делегация се срещна с производителя на "Томахоук"
15 Окт. 2025

16 души загинаха при експлозия в завод за взривни вещества в САЩ
12 Окт. 2025

Тръмп налага още 100% мито на Китай
11 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън