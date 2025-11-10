Партиите в САЩ се разбраха за край на бюджетната блокада

Сенатът на САЩ постигна пробив с гласуването на бюджета, което ще позволи да бъде вдигната блокадата над федералните агенции, която продължава невижданите 40 дни, предават американските медии. Развръзката бе постигната, след като осем сенатори от Демократическата партия подкрепиха бюджета в разрез с партийното решение. Временното споразумение ще осигури бюджет на федералното правителство поне до края на януари.

Гласуването, което е първата част от процедурата по окончателното приемане на бюджета, бе държано отворено два часа в очакване на сенатора републиканец Джон Корнин, който трябваше да лети до Вашингтон, за да осигури ключовия последен глас, необходим за приемането на бюджета. Така вотът приключи 22:50 ч. източно време, след като Корнин бе посрещнат в залата с аплодисменти. Очаква се днес бюджетът да бъде гласуван от Камарата на представителите и подписан от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила по-късно тази седмица.

Федералните агенции на САЩ спряха почти напълно работа, след като Демократическата партия блокира бюджета в Сената. В горната камара на американския Конгрес на Републиканската партия са необходими най-малко седем гласа от опозицията, за да събере 60 гласа за приемане на бюджета. Това дава възможност на демократите да влияят на решенията. Така федералните агенции осъмнаха без бюджет на 1 октомври, което блокира почти напълно работата им. 1,4 млн. държавни служители спряха работа или работят без възнаграждения. Това доведе до проблеми с въздушния трафик и др.

Във временното споразумение няма компромис по основното искане на демократите - да се удължи действието на данъчните отстъпки по здравната програма "Обамакеър", която изтича в края на декември. Има обаче гаранции, че републиканците ще подкрепят през декември законопроект, внесен от демократите, за удължаване на субсидиите, които се ползват от над 20 млн. американци за по-евтини планове за здравно осигуряване. В него е предвидено още всички федерални служители да получат възнаграждение за периода на блокадата, въпреки че много от тях не можеха да работят. Заложени са текстове, които да осигурят двупартийна процедура по приемане на ключовия закон, както и забрана администрацията да отпуска надбюджетни средства с отделни решения. Удължава се и действието на програмата, по която 42 млн. американци получават купони за купуване на евтина храна.