САЩ преговарят с Русия и Украйна в Абу Даби

Днес, 07:54

САЩ преговарят в момента с Русия в Абу Даби - секретарят на армията на САЩ Дан Дрискол е в столицата на ОАЕ, за да се срещне с представители на Москва, съобщават CBS News и Financial Times.

Според тях Дрискол се е срещнал с руската делегация предишната вечер, следващият кръг от преговори е насрочен за днес. Американски служител уточнил пред CBS News, че срещата на 25 ноември е насрочена "за обсъждане на мирния процес и бързо придвижване на мирните преговори напред".

Даниел Дрискол вероятно ще бъде назначен за нов специален пратеник на президента Тръмп, който ще отговаря за преговорите с Украйна с Русия. Подробности за състава на делегацията не се дават.

Медиите уточняват, че украинската страна е знаела за срещата САЩ-Русия. Освен това, според източниците на Financial Times, в Абу Даби също се очаква среща на Дрискол с началника на Главното управление на разузнаването (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна Кирил Буданов.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че по-голямата част от точките в плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна вече са съгласувани, остават само "няколко различия“. "Тук всички са оптимистично настроени по отношение на това, което се случи в Женева“, заяви говорителят на Белия дом Каролин Левит. 

 

