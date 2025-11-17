Медия без
Предотвратен е опит за атентат срещу Сергей Шойгу

17 Ноем. 2025
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу

Украинските специални служби са се опитали да организират атентат срещу бившия министър на отбраната и настоящ секретар на Съвета за сигурност на РФ Сергей Шойгу.

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) официално съобщи, че е предотвратен терористичен акт, насочен срещу "едно от висшите длъжностни лица на руската държава" по време на посещението му на Троекуровското гробище в западната част на Москва. Името на Сергей Шойгу не беше директно споменато в официалното изявление на ФСБ, но редица руски и международни медии, позовавайки се на свои източници, посочват, че именно той е бил мишената.

Според ФСБ, за изпълнението украинските спецслужби са вербували трима души: мигрант от Централна Азия и двама осъждани преди това руснаци. Целта е била да се постави самоделно взривно устройство на гробището, което да бъде активирано дистанционно при пристигането на високопоставения чиновник.

За целта била поставена камера във ваза с цветя, за да са сигурни, че Шойгу е близо до гроб на роднини. 

Атентаторите били задържани преди взрива. Някои медии цитират показанията на един от задържаните, който разказва, че е бил инструктиран да остави вазата на гроба на "неизвестен за него мъж" и че е видял "нещо да мига във вазата", което го е усъмнило. 

Сергей Шойгу

